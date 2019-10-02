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Сенатор Татьяна Гигель последовала примеру Владимира Жириновского

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Избранная сенатором от Республики Алтай Татьяна Гигель, вошедшая в списки депутатов Государственного Собрания – Эл Курултая, уступила свой депутатский мандат другому кандидату, пишет НГА. 

Вакантное место занял тренер-преподаватель Чойского центра дополнительного образования Денис Шубин. Мандат ему передали в четверг, 10 октября во время заседания Избирательной комиссии Республики Алтай.

Шубин получил мандат благодаря наилучшему показателю «Единой России» на выборах в Чойском районе. Там партия набрала 43,74% голосов избирателей.

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Новый депутат Эл Курултая родился в Искитиме 5 октября 1984 года, живет в Каракокше.

Напомним, что депутаты нового созыва Госсобрания Республики Алтай  на первой же сессии большинством голосов переизбрали Татьяну Гигель на должность представителя в Совете Федерации. Этот пост она занимает с 2014 года.

«По итогам тайного голосования Гигель получила в поддержку 24 голоса из 40 принявших участие в голосовании. Остальные кандидаты получили 6 и 8 голосов соответственно. Таким образом, было принято решение о наделении Гигель полномочиями члена Совета Федерации», - сообщил пресс-центр республиканского парламента.

Гигель не смогла бы по закону совмещать две должности, поэтому мандат в Госсобрании уступила. Именно так раньше сделал и глава ЛДПР Владимир Жириновский, который на выборах принес партии один мандат в Эл Курултай, но решил уступить его экс-кандидату в губернаторы Республики Дмитрию Софронову.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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