Алтайский сенатор - о производстве продуктов питания

Новости 11.10.2019 13:31 194

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила в верхней палате в рамках «Правительственного часа».

Обращаясь к Анне Поповой, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, напомнил о необходимости создания российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Ситуация сегодня такова, что изготовители продукции, в качестве маркетинговой уловки, все чаще используют прием нанесения меток «эко», «био» и «органик», даже на товары, не имеющих отношения к натуральным. Такой подход не только дискредитирует саму идею «Органической продукции», но и вводит в заблуждение потребителей. Сенатор напомнил, что с 1 января 2020 года вступает в силу закон, регулирующий правила производства и маркировки экологически чистых продуктов, который запретит ставить обозначение «органик» на продукцию, не соответствующую установленным требованиям.

Анна Попова, отметив большую роль сенатора, как участника долгого процесса прохождения и принятия закона об органической продукции, гарантировала, что требования к маркировке будут ровно такие, какие записаны в законе и какие записаны сегодня в требованиях к продукции и сегодня такая работа уже ведется совместно с Минсельхозом.

Так же отвечая на вопрос Сергея Белоусова о перспективах развития программы маркировки продуктов питания «Светофор», предусматривающей обозначение продукции «зеленым», «желтым» и «красным», в соответствие с заложенными требованиями здорового питания, Анна Попова сообщила, что техническая часть этой работы будет завершена в течение месяца, и готовый проект будет представлен для обсуждения.

Сергей Белоусов уверен, что только полная, открытая, доступная и понятная для потребителей информация о продуктах питания, соответствует и духу и цели закона об органической продукции, который начинает работать в полном объеме с 1 января 2020 года.