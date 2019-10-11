В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»

Новости 11.10.2019 10:12 166

Социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!» пройдет с 14 по 18 октября в Барнауле. Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи к проблеме донорства.

14 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 15 октября приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 16 октября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 17 октября – день для бойцов студенческих отрядов и 18 октября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Организаторы акции, студенты АлтГТУ и КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.

Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувениры и подарочные сертификаты партнеров акции. 14 октября в 13:00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.

В этом году социальный проект «Стань Донором. Спаси Жизнь!» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и приобрел краевой статус. К акции присоединилась молодежь Рубцовска и Бийска.

В Рубцовске в акции приняло участие 162 человека, а в Бийске донорами стали 181 человек. Акция проводится при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Союза машиностроителей России, общественной организации «Звездный свет», центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, краевого штаба студенческих отрядов.

Подробная информация об условиях участия в акции размещена в официальной группе «Стань Донором. Спаси Жизнь!» https://vk.com/yadonorbarnaul и едином сайте Службы крови https://yadonor.ru/.