Особый противопожарный режим ввели в двух регионах Сибири

Новости 11.10.2019 9:40 296

В Алтайском крае введен особый противопожарный режим. По сообщению пресс-службы правительства региона, он начал действовать с 10 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко, пишет «Коммерсант».

Согласно документу на время действия режима населению запрещено посещать леса и разводить костры.

По данным Миприроды по краю, с апреля 2019 года в границах края зафиксировано 372 термоточки, огнем было охвачено около 768 га. Между тем, в 206 случаях причины пожара не установлены.

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Напомним, алтайские власти уже вводили особый противопожарный режим в 2019 году — 1 мая. Он запрещал проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

К слову, в Новосибирской области сотрудники МЧС за последние двое суток зафиксировали более 90 термоточек на площади более 6 тыс. га. Основная причина пожаров - переходы возгораний с земель сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день по данной причине возникло 244 лесных пожара. На данный момент отдельных районах области планируется ввести особый противопожарный режим.