В краевом Минтрансе появился заместитель по дорожному хозяйству

Новости 11.10.2019 8:15 438

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Сергея Потапова на одну из высших должностей госслужбы региона – заместителя министра транспорта, начальника управления дорожного хозяйства.

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репное Новоусманского района Воронежской области, информирует пресс-служба регионального Минтранса.

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В 1991 году окончил Воронежский инженерно-строительный институт по квалификации «Инженер-строитель», специальность «Автомобильные дороги», в 2007 году защитил степень кандидата технических наук в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. С 1991 по 2001 год Сергей Потапов работал в ДСФ-3 ОАО «Дорстрой» в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО «Илан-Л» в Москве, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса «Чита-Хабаровск».

С 2004 по 2005 год был начальником отдела капитального ремонта Управления автомобильной магистрали «Москва-Минск» Министерства транспорта РФ.

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С 2005 по 2012 год работал в Федеральном дорожном агентстве, сначала начальником Управления строительства и проектирования автомобильных дорог, а затем заместителем руководителя. Курировал вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, транспортной безопасности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В том числе и в Алтайском крае.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью. Так, с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО «Стройгазконсалтинг» (Москва).