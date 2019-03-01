«Скучают по СССР»: алтайские эксперты оценили степень интереса молодежи к политике

Новости 11.10.2019 7:40 898

Молодежь Алтайского края не готова выходить на митинги. К такому заключению пришли эксперты в процессе обсуждения докладов студентов-политологов, которые были зачитаны на Всероссийской научно-практической конференции в четверг, 10 октября.

В дискуссии принимали участие заведующая кафедрой политологии АлтГУ Ярослава Шашкова, доцент этой же кафедры Сергей Асеев, политологи, представители молодежных политических организаций и студенты вуза.

Опросы молодежи, в числе которых оказались и студенты, показали, что существенная часть не знает, как добиваться защиты своих прав. Работа с респондентами проводилась студентами АлтГУ, под патронажем преподавателей, также использовались данные ВЦИОМ. Что касается способа борьбы за права, то участие в протестных акциях на сегодняшний день среди молодежи Алтайского края наименее предпочтительно. Как правило, молодые люди стремятся найти другой способ.

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Примерно такая же ситуация и с вовлеченностью в политику. Подавляющая масса молодежи уверена, что курс государства определяют политические деятели. Сами же молодые люди о политических событиях в основном узнают из социальных сетей, на втором месте идут интернет-ресурсы. Далее по списку - телевидение и общение с друзьями или родственниками. Кстати, политические предпочтения, как правило, формируются в той среде, где молодежь проводит повседневную жизнь. В вопросе о формировании оппозиционных взглядов эксперты отмечают, что на сегодняшний день в среде молодежи это, скорее, веяние модных трендов.

Для прогноза политической жизни России в будущем проводились опросы среди школьников всех возрастов. Результаты исследования показали, что основная масса придерживается социал-демократических взглядов. На эту тему сыронизировали политологи, которые заметили, что партия «Справедливая Россия» смогла взять на вооружение популярную концепцию, однако по факту афишируемой идеологии не придерживается.

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Кроме того, довольно много подростков сейчас «тоскует по СССР». Процент симпатизирующих идеям коммунизма также достаточно заметен. Эксперты и здесь нашлись, что ответить. По их мнению, положительное отношение к коммунизму и идеям социализма берет свою основу из общения детей со старым поколением и широкому пласту демонстрируемых кинолент. В них Советский Союз представлен реальной силой в мире, на счету которой немало значимых достижений.

Несмотря на все это, подавляющее большинство школьников продемонстрировало «смешанные» взгляды. Таким образом, эксперты озвучили мысль о неопределенном будущем страны, в котором нет конкретной идеологии, однако с годами все может измениться.

Прозвучала в ходе конференции и критика молодежных политических организаций. Больше всех досталось краевому Молодежному парламенту, деятельность которого, по мнению собравшихся, непонятна широкому кругу молодежи, слабо отражена в СМИ, а все заслуги младших товарищей присваивает себе власть. Представитель МПАК Артем Сафонов напомнил, что организация пусть и политическая, но все же общественная и федерального или иного финансирования не имеет, ограничиваясь только грантами.

В конечном итоге представители молодежных организаций дали понять, что вне зависимости от степени вовлеченности юных людей в политическую жизнь Алтайского края и России, однажды наступит день, когда им придется иметь дело с последствиями управленческих решений, которые принимают политики и чиновники сегодня.