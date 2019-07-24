На Алтае задержали водителя междугороднего автобуса, севшего пьяным за руль

Новости 11.10.2019 8:45 436

Сотрудники ГИБДД в Топчихинском районе, неподалеку от села Калманка, остановили междугородний автобус, водитель которого оказался в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел накануне на 56 км федеральной автомобильной дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Сотрудники Госавтоинспекции с целью проверки организации перевозки пассажиров был остановлен автобус «ГАЗ А65R32», который следовал по маршруту «Алейск – Барнаул».

«В ходе общения сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя автобуса признаки алкогольного опьянения, при этом факт употребления алкогольных напитков мужчина не отрицал, пояснив, что перепутал в кафе кружку пива с кружкой кофе», - говорится в сообщении ведомства.

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В результате у водителя было установлено алкогольное опьянение, в связи с чем в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении.

Для исключения возможных негативных последствий автобус был задержан. Три пассажира беспрепятственно добрались до места назначения на другом автобусе. На данный момент ситуация находится на контроле Минтранса Алтайского края.

На территории региона рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок проводятся на регулярной основе. Такие меры позволили добиться снижения ДТП, допущенных по вине водителей автобусов, на 24,8%.