Черный табак разоряет белую розницу

Новости 11.10.2019 16:45 902

Нелегальные сигареты – контрабанда, контрафакт или продукция с незаконно наклеенными акцизными марками – буквально за несколько лет заняли долю табачного рынка, сравнимую с серьезным игроком. Речь о 10,3% рынка сигарет России, которая в Алтайском крае перерастает в 22%.

Проблема значимая, ведь нелегальные сигареты, это повышенный риск для потребителя из-за отсутствия контроля качества, рост криминала, упущенные поступления в федеральный бюджет, а также разорение розничной торговли, которая не связывается с подпольными поставками.

В четверг, 10 октября в Бийске полиция, совместно с Росгвардией обнаружила крупную партию нелегальных сигарет. После обысков в четырех жилых помещениях, двух гаражах и торговом павильоне было найдено 1750 блоков сигарет различных марок, которые позднее экспертиза признала поддельными. Помимо табачных изделий, у злоумышленников были обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и бухгалтерские документы.

По предварительной информации, нелегальные торговцы занимались распространением контрафакта на территории Бийска и ближайших районов в течение последнего года. На пятерых человек было возбуждено уголовное дело.

Причем ущерб для малой розницы менее всего заметен стороннему наблюдателю, он несет большие риски для всех. Потери добросовестных предпринимателей увеличиваются с каждым годом, от масштабной продажи нелегальных сигарет, малый и средний бизнес — небольшие магазины у дома, работающий в рамках закона, — недополучают свыше 10 миллиардов рублей в год (данные Ассоциации малоформатной торговли), а противодействие со стороны государства не дает достаточного эффекта.

Ситуация в Алтайском крае

В нашем регионе буквально за три года объем нелегальных сигарет возрос в десятки раз, в результате сейчас контрабандный табак можно свободно купить даже в центре Барнаула.

Например, в июне текущего года сотрудниками транспортной полиции был задержан 29-летний местный житель. При обыске в его гараже была обнаружена крупная партия сомнительных табачных изделий. В ящиках находилось 18 тысяч сигарет, на общую сумму 1,9 млн рублей. Это только один из примеров.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Алтайском крае основная масса сигарет помимо Барнаула реализуется в сельских населенных пунктах. В среднем доля контрафакта и контрабанды в небольших населенных пунктах края составляет 41%. Рубцовск занимает одно из первых мест среди российских городов по объему нелегальной табачной продукции: две трети сигарет в рознице нелегальные (61%). Доминирующего способа реализации нет. Продают как в мобильной точке, то есть «из багажника авто», так и из под прилавка «мимо кассы».

Большой масштаб проблем малой розницы

О вреде нелегальных сигарет написано в СМИ многое. Здесь и прямая угроза здоровью, как от подделок известных марок, так и вообще, неизвестных и нигде не зарегистрированных. Многие источники ссылались на жуткие результаты исследований, которые выявляли в составе и солому, и плесень, и мусор, и опасную концентрацию химических элементов, и даже остатки насекомых.Важен и риск ущерба обществу.

Он заключается, во-первых, в выводе средств из оборота, что с одной стороны лишает государство бюджетных поступлений, а с другой стороны обогащает криминальные группы, которые могут как выводить капитал из страны, так и укреплять логистические и сбытовые сети поставок совершенно разной продукции, вплоть до запрещенной – наркотиков, оружия и прочего. Подсчитано, что в 2019 Году государство упускает более 70 миллиардов рублей.

А, во-вторых, нелегальные сигареты являются драйвером подросткового курения, что доказано неоднократными исследованиями. В среднем по России несовершеннолетним продают сигареты в 70-90% точек, которые ведут торговлю контрабандным табаком. При этом ситуация, когда такие точки начнут торговать наркотиками, - вовсе не гипотетическая. И наконец, малая розница, которую просто вытесняют с рынка недобросовестные конкуренты.

Ведь в ритейле сигареты – это «товар-локомотив», потребитель заходит за пачкой и покупает вместе с ней и другие продукты. Но за пачкой он идет туда, где ее стоимость ниже. Соответственно, если рядом с магазинами, которые следят за качеством продукции, работают с проверенными и надежными поставщиками, заводится торговец нелегальным табаком, то поток клиентов к честным предпринимателям снижается, как и их оборачиваемость.

Упомянутые миллиарды рублей, которые теряет розница, работая в легальном поле складываются следующим образом. На данный момент сумма налогов, которые уплачиваются с каждой пачки сигарет – акциз, НДС и прочее – составляет 62 рубля. Соответственно, средняя стоимость сигарет – обычно 105 рублей, а минимальная – 75-80 руб. Прибыль продавец получает с такой пачки совсем небольшую. А нелегальный табак стоит 30-60 рублей, и приносит существенные деньги.

Откуда появляются такие сигареты?

Проблема нелегальных сигарет стала набирать обороты после повышения акциза в конце 2016 года. Примерно в это время в Россию начались массовые поставки из Белоруссии и Казахстана, граница с которыми открыта в рамках ЕАЭС. Далее стали поступать и сигареты из Армении и Киригизии, а также более дальних стран – Болгария, ОАЭ, Сербия, Румыния и Таджикистан.Алтайский край находится в особенно тяжелых условиях – через границу с Казахстаном постоянно идет большой поток нелегального табака, который не только оседает в регионе, но и двигается на запад, достигая центральной России. В обратную сторону идет поток табака из Белоруссии. Всего пара лет понадобилась криминалу, чтобы выстроить логистику и использовать территорию края, как транспортный хаб.

Вал нелегальной продукции серьезно бьет по небольшим предпринимателям, особенно за пределами областного центра. Так, по результатам исследований, в Рубцовске нелегальные сигареты составляют около 60%. Стоит предположить, что и других контрабандных товаров там может быть немало. В таких условиях выживать честным предпринимателям явно крайне сложно, особенно когда есть возможность присоединиться к продажам нелегального товара.

Почему бороться с черным рынком сложно

Текущие инструменты борьбы с нелегальной торговлей малоэффективны. Даже когда торговую точку ловят «с поличным», продавец зачастую берет вину на себя и, как физлицо, уплачивает в среднем пару тысяч рублей, что на торговле обычно не сказывается.

При этом объем конфискуемых сигарет небольшой – их чаще всего хранят на складах и завозят в точки продаж небольшими партиями во избежание риска. Кроме того, обязательное уничтожение конфискованного табака только обсуждается, а пока известны случаи, когда конфискат возвращают после уплаты штрафа.Осложняется ситуация и позицией правоохранителей. Они фокусируются на крупных поставках, так как борьба с отдельными точками требует длительных согласований, при этом приносит скромный результат.

Таможня не имеет возможность досматривать каждую фуру, да и поставщики умело пользуются лакунами в российском законодательстве и практикой применения права со стороны других государств ЕАЭС.

Роспотребнадзор для достижения результат чаще всего применяет контрольные закупки, так как в противном случае инспектор обнаружит полное соответствие законодательству и отсутствие контрабанды, ведь дата визита будет заранее известна. «Тайный покупатель» же направляется только после получения обращения с запросом проверки, которое может направить и физлицо, и организация. Такие обращения поступают, но в недостаточном объеме.

Завершает проблему частое отсутствие координации между правоохранительными органами – длительные согласования, несогласованная работа в одном и том же направлении, выяснение полномочий и компетенций при работе против нарушителей.

Введение обязательной системы цифровой маркировки, в рамках которой с 1 июля 2019 года запрещен выпуск, а с 1 июля 2020 года – продажа сигарет без специального цифрового кода, нанесенного на упаковку, облегчит работу правоохранителям. Но для достижения серьезного результата нужные более радикальные шаги – таможенный досмотр будет также отсутствовать, а потребитель продолжит покупать немаркированные пачки.

Доступное противодействие

Параллельно правоохранителям мероприятия проводят активисты. Например, Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) запустила федеральный проект «Честный магазин». В рамках него проводится информирование граждан и ритейлеров об основных видах и признаках нелегальных сигарет и негативных последствиях их распространения для граждан, добросовестного бизнеса, местных сообществ и Российского государства в целом.

На местах проводятся рейды по точкам продаж нелегальных сигарет, куда затем приглашаются правоохранители. В точках, где в ассортименте не бывает нелегального товара, распространяются предупреждающие стикеры и информационные материалы, позволяющие выявить нелегальные сигареты, и разъясняющие какой вред они несут потребителю и экономике. Кроме того, Ассоциация активно привлекает пользователей к платформе «Патруль Качества», которая позволяет эффективно направлять обращения об обнаружении нелегальных сигарет на прилавках в правоохранительные органы.

«Проект «Честный магазин» направлен на защиту малой и средней розницы от конкурентов, которые нарушают закон и разрушают систему розничной торговли. Если ситуацию запустить, то нас начнут окружать точки, в которых никто не отвечает ни за качество товара, ни за соблюдение законодательства. Это хаос, который окружал ритейл в 90е год, и с которым затем удалось справиться с большим трудом» - комментирует Президент АМТ Владлен Максимов.

Добросовестная розница обеспечивает реализацию государственной политики, добавляет спикер, в частности соблюдает законодательство о борьбе с курением, но при этом терпит убытки от его нарушителей.

Что нужно предпринять

Для повышения эффективности борьбы с нелегальным оборотом сигарет, эксперты уверены в необходимости расширения полномочий надзорных и правоохранительных органов. Это может быть и право на проведение административного расследования, и составление протоколов.

Кроме того, по словам специалистов, оборудование для производства контрафакта, как и саму продукцию необходимо уничтожать. Не стоит забывать и о штрафах, которые по их словам, следует увеличить. Более жестким должно быть наказание за продажу, организацию сетей и контрабанды нелегальных сигарет.

Специалисты, волонтеры и правоохранительные органы уверены, что при наличии единого реестра оборудования, предназначенного для производства табачной продукции с привязкой к конкретному месту его фактического размещения, контроль за его использованием и приобретением акцизных марок способен переломить ситуацию в пользу очищения рынка и оздоровлению бизнеса в России.Кроме того, посильную помощь может оказывать и активный гражданин, и юридическое лицо, которое терпит прямой ущерб от нарушения закона – обращения в Роспотребнадзор о фактах продажи нелегальных сигарет принимаются и от организаций.