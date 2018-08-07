В Алтайском крае повторно зацвела верба

Новости 10.10.2019 18:45 212

Осень 2019 года в Алтайском крае продолжает удивлять - зафиксировано повторное цветение вербы в октябре. Об этом рассказала профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терехина.

Как сообщается на сайте вуза, двадцатиградусная аномальная жара в октябре стала причиной повторного цветения вербы и активности уснувших насекомых.

«Это следствие погодной аномалии - такая жара не характерна для октября, вот деревья и «обманулись». Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло - вот деревья и «решили», что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьи коровками, которые летают везде сейчас», - прокомментировала ситуацию Терехина.

Специалист также выразила уверенность в том, что столь необычное природное явление пагубно влияет на деревья и на насекомых.

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«Дело в том, что эти деревья уже не зацветут предстоящей весной, а их цветение станет возможным только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов. Они накопили жировое тело, впали в спячку и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут», - отметила Терехина.

По мнению эксперта, повторное цветение возможно также у сирени, купальницы и маральника.