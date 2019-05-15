Общественная наблюдательная комиссия обновилась на Алтае

Стал известен новый состав общественной наблюдательной комиссии Алтайского края. В орган, который обеспечивает соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, вошло 18 человек. Об этом сообщил д.ю.н., завкафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета АлтГУ Алексей Детков.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, правозащитник возглавлял общественную наблюдательную комиссию на протяжении предыдущих трех лет. Новый состав ОНК выберет председателя в ближайшее время.
В регионе стартовал совместный семинар для сотрудников правоохранительных органов и членов ОНК
Состав обновляется каждые три года. «В ОНК вошли высококвалифицированные общественники и правозащитники, которые представляют различные профессиональные группы, обладают многолетним опытом по защите прав и законных интересов жителей Алтайского края, правовой поддержке некоммерческих организаций», - говорится на сайте правительства.
В комиссию также вошли представители журналистского сообщества, благотворительных организаций, национально-культурных автономий, организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, врачи и др.
Комиссия сформирована с учетом географических особенностей Алтайского края - правозащитники представляют городские округа и муниципальные районы Алтайского края.
Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в рекомендациях по итогам выездного заседания