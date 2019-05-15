Общественная наблюдательная комиссия обновилась на Алтае

Новости 10.10.2019 18:20 270

Стал известен новый состав общественной наблюдательной комиссии Алтайского края. В орган, который обеспечивает соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, вошло 18 человек. Об этом сообщил д.ю.н., завкафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета АлтГУ Алексей Детков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, правозащитник возглавлял общественную наблюдательную комиссию на протяжении предыдущих трех лет. Новый состав ОНК выберет председателя в ближайшее время.

Часть заключённых в Алтайском крае не платит по исполнительным листам из-за «безработицы» Новости 15.05.2019 12:40 В регионе стартовал совместный семинар для сотрудников правоохранительных органов и членов ОНК 719

Состав обновляется каждые три года. «В ОНК вошли высококвалифицированные общественники и правозащитники, которые представляют различные профессиональные группы, обладают многолетним опытом по защите прав и законных интересов жителей Алтайского края, правовой поддержке некоммерческих организаций», - говорится на сайте правительства.

В комиссию также вошли представители журналистского сообщества, благотворительных организаций, национально-культурных автономий, организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, врачи и др.

Комиссия сформирована с учетом географических особенностей Алтайского края - правозащитники представляют городские округа и муниципальные районы Алтайского края.