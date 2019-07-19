Все меньше и меньше: население Алтайского края сокращается на тысячу человек в месяц

Новости 10.10.2019 17:50 825

Согласно данным Алтайкрайстата, за январь-август текущего года в регионе снизилась смертность – за это время умерло на 592 человека меньше, чем в предыдущем году. Однако радоваться рано, поскольку рождаемость упала гораздо сильнее – в этом году родилось на 1476 человек меньше. Таким образом население региона сократилось почти на 8 тысяч человек.

На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек.

С января по август 2019 года в крае родилось 14 502 младенца (за аналогичный период прошлого года - 15 978), умерло 22 261 человек (было - 22 853). Естественная убыль составила 7759 жителей, тогда как годом ранее - 6875 человек.

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В Барнауле наблюдается похожая картина – при снижении количества умерших на 298 человек, родилось на 523 человека меньше. Таким образом, и в крае, и в региональном центре по-прежнему сохраняется негативная демографическая тенденция.

Аналогичный тренд фиксируется по всему Сибирскому федеральному округу, кроме республик Тыва и Алтай. В Тыве прирост составил 2221 человек (в прошлом году было 2520), а на Алтае – 547 человек (в прошлом году было 777).

Демография ухудшается в целом по всей стране. Снижаются как смертность, так и рождаемость, однако рождаемость «проседает» гораздо сильнее. Так, количество умерших снизилось на 33 человека, тогда как рождено на 83 человека меньше, чем в прошлом году.

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Исключение составляют национальные республики Кавказа и Сибири, но и здесь темпы прироста, по сравнению с прошлым годом, снизились. Продолжается рост лишь в Ингушетии, КЧР и Ненецком АО. Из областей, населенных этническими русскими, прирост населения показывают лишь Москва и Тюменская область, а в Приволжском федеральном округе нет вообще ни одного региона с положительной динамикой.