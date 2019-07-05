На барнаульском стадионе строят скалодром за 27 млн рублей

Новости 10.10.2019 17:10 205

Современный скалодром построят в Барнауле до конца 2019 года. Стоимость объекта составит около 27 млн рублей, передает «АиФ-Алтай».

К строительству приступили на барнаульском стадионе «Лабиринт». Здесь работает отделение скалолазания городской спортивной школы № 7. Однако места для занятий у спортшколы не было - дети, в основном, занимались на частных тренажерах.

Сейчас здесь ведется монтаж фундамента будущего спортивного объекта. Предполагается, что открытый скалодром площадью 200 квадратных метров и высотой 15 метров будет с аркой, большими нависаниями, модулем «эталонка» и автоматической страховочной системой.

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Важно отметить, что подобный объект должен появиться и в Белокурихе. Строительство скалодрома даст дополнительный импульс развитию этого вида спорта в регионе. Сейчас такие спортобъекты есть только в Миассе и Севастополе.

На барнаульском скалодроме можно будет заниматься с апреля по октябрь. Пока речь идет только о тренировках детей. Все расходы взял на себя «Фонд поддержки олимпийцев России».