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Алтайские специалисты нашли яд в алкогольной продукции

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Метанол  (метиловый  спирт,  карбинол)  – бесцветная  прозрачная  жидкость,  по  запаху  напоминает  этиловый  (винный)  спирт. Метанол – сильнодействующий  яд,  обладающий  политропным действием с преимущественным воздействием на нервную систему, печень и почки.

Метанол быстро  всасывается  из  желудочно-кишечного  тракта,  максимальная концентрация в крови обнаруживается уже через час, после его перорального приема. Он достаточно равномерно распределяется в тканях, наибольшая его концентрация определяется в богатых жидкостью органах. В не измененном виде метанол обнаруживается в биосредах в течение  3-5 и даже 7 суток. В течение  нескольких  суток  он  может  элиминироваться слизистой желудка и повторно всасываться в кровь. Выделение метанола осуществляется легкими с выдыхаемым воздухом и почками – на их долю приходится 50 и 10% от общего количества поступившего вещества соответственно.           

Метанол, как таковой оказывает психотропное воздействие на ЦНС, в то  время  как  большинство  других  его  эффектов  являются  следствием  тяжелого метаболического  ацидоза.  При  этом,  метаболический  ацидоз, сопутствующий  отравлению  метанолом,  вызван  образованием  и  накоплением,  как муравьиной, так и молочной кислоты. Прием внутрь даже незначительного количества метанола, как 4 мл уже может вызывать полную слепоту.

Содержание метилового спирта не должно превышать 0,05% в водках, спиртах этиловых пищевых, включая спиртовые полуфабрикаты и 1,0 г/дм3 в коньяках и коньячных.

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Автор: Политсиб.ру