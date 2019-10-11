Алтайские специалисты нашли яд в алкогольной продукции

Новости 11.10.2019 9:05 241

Метанол (метиловый спирт, карбинол) – бесцветная прозрачная жидкость, по запаху напоминает этиловый (винный) спирт. Метанол – сильнодействующий яд, обладающий политропным действием с преимущественным воздействием на нервную систему, печень и почки.

Метанол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в крови обнаруживается уже через час, после его перорального приема. Он достаточно равномерно распределяется в тканях, наибольшая его концентрация определяется в богатых жидкостью органах. В не измененном виде метанол обнаруживается в биосредах в течение 3-5 и даже 7 суток. В течение нескольких суток он может элиминироваться слизистой желудка и повторно всасываться в кровь. Выделение метанола осуществляется легкими с выдыхаемым воздухом и почками – на их долю приходится 50 и 10% от общего количества поступившего вещества соответственно.

Метанол, как таковой оказывает психотропное воздействие на ЦНС, в то время как большинство других его эффектов являются следствием тяжелого метаболического ацидоза. При этом, метаболический ацидоз, сопутствующий отравлению метанолом, вызван образованием и накоплением, как муравьиной, так и молочной кислоты. Прием внутрь даже незначительного количества метанола, как 4 мл уже может вызывать полную слепоту.

Содержание метилового спирта не должно превышать 0,05% в водках, спиртах этиловых пищевых, включая спиртовые полуфабрикаты и 1,0 г/дм3 в коньяках и коньячных.

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