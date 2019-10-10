«Ножом по горлу». Как жительница Барнаула сбежала от мужа-тирана

Новости 10.10.2019 16:16 236

Три года назад женщина с детьми совершила «побег» от мужа-тирана в Барнаул. Он неоднократно избивал ее. Думала уйти раньше, но было некуда. «КП-Барнаул» пообщалась с жертвой домашнего насилия и опубликовала ее исповедь.

«Со своим первым мужем я познакомилась в интернете. Начали общаться, а потом, почти сразу, стали жить вместе, так как я хотела поскорее сбежать от родной матери. Мне надоел её гнет, надоело жить по указке. Сначала с мужем жили в селе в Тогульском районе у его родителей. Потом решили переехать в свой дом, но свекровка начала строить козни, психовать, что живем не с ними, и нам пришлось уезжать к моим родителям. Там моя мама потом купила мне дом. После рождения второго ребенка я обналичила материнский капитал, и выкупила его», - рассказала женщина.

По ее словам, первые годы семейной жизни были спокойными. Раскол в семье произошел после шести лет проживания, когда муж признался, что у него есть любовница. Однако спустя год он вернулся к женщине, но стал ее жестоко избивать.

«Сам испугался»

«В одну из ночей перед Новым годом мы с детьми легли спать, а тут он пьяный входит в комнату и говорит, что я мол путаюсь с кем-то, изменяю ему, и вообще начал рассказывать детям, какая я плохая, что не хочу с ним жить. Начал избивать на глазах у малышей. Он избил меня так сильно, что сам испугался. Вызвал медиков, они приехали, а я лежу без сознания. Потом две недели еще в больнице лежала», - вспоминает женщина.

Она добавила, что драки происходили на глазах у детей. У одного ребенка начались проблемы с психикой. А произошло это после того, как муж в порыве непонятной ревности полоснул своей жене горло ножом.

После очередного избиения девушка прибежала к матери за помощью и за советом. Однако в ответ услышала: «А что ты ревешь? Иди и живи с ним. Ну убьет, мы тебя похороним, а детей воспитаем».

После этого случая женщина собрала вещи, договорилась с одной знакомой, которая помогла с арендой жилья в барнаульском поселке Казенная Заимка. Спустя некоторое время муж женился на своей любовнице и сейчас платит алименты. Женщина призналась, что о своем выборе не жалеет ни одной минуты. В ее жизни появился мужчина, она родила ему ребенка.

Когда некуда бежать

О том, куда обращаться и на какую поддержку рассчитывать, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.