Предприятия СГК в Алтайском крае получили паспорта готовности

Новости 10.10.2019 16:45 145

Подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле, Бийске и Рубцовске получили паспорта готовности к отопительному сезону. Документ подтверждает, что они полностью готовы отапливать города даже в самые сильные зимние морозы.

Паспорта готовности уже получили теплосетевые подразделения СГК в Барнауле и Бийске, а также Рубцовский теплоэнергетический комплекс, куда входят: теплосети, Южная тепловая станция и малые котельные. Эти документы подписывают представители администраций городов: сам глава или его заместитель, отвечающий за жилищно-коммунальное хозяйство.

Получение паспортов - это не просто формальная процедура, а гарантия того, что теплоснабжающая организация выполнила все обязательства по подготовке к зиме: заменили, отремонтировали и полностью подготовили к запуску тепла трубопроводы, укомплектованы материалами для оперативных ремонтов, техникой и квалифицированным персоналом.

Следующими на очереди за паспортами готовности к зиме стоят ТЭЦ - две в Барнауле и одна в Бийске. Их работу оценивает Министерство энергетики РФ. Ожидается, что оценка их готовности будет производится в конце октября-начале ноября. Сейчас на станциях по графику продолжаются ремонты оборудования, что абсолютно не сказывается на работе станций и качестве теплоснабжения. На угольных складах предприятий сформированы необходимые запасы топлива, превышающие норматив в 2-3 раза - что дает им возможность вырабатывать тепло в необходимом объеме при любых погодных сценариях.

После того, как все предприятия жизнеобеспечения коммунальной сферы получат свои паспорта Ростехнадзор будет принимать решение о том, готов ли город к зиме в целом. Достаточно одного небольшого промаха, чтобы ведомство отказало в положительном вердикте. Так, например, Рубцовск уже 4 года не получал такой документ. За последние два года СГК устранила все имеющиеся недочеты в работе системы теплоснабжения и у города есть шанс получить паспорт готовности к зиме.

Всего на подготовку оборудования генерирующих и теплотранспортных предприятий в Алтайском крае СГК в этом году направила 4,8 млрд рублей - это на 43% больше, чем в 2018 году.

Теплосетевые подразделения СГК в 2019 году заменили:

· В Барнауле - 30 км трубопроводов;

· В Бийске - 3,1 км;

· В Рубцовске - 6,5 км.

На Южной тепловой станции и малых котельных в Рубцовске проведен ремонт и техническое обслуживание котлов, паропроводов, порядка 1000 единиц запорной арматуры, заменили 24 тонны поверхностей нагрева и 196 деталей газоочистного оборудования.