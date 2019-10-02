Верховный суд защитил барнаульскую дольщицу

Новости 10.10.2019 14:45 207

В Барнауле женщина отсудила у застройщика расходы на проведение досудебного исследования, штраф и компенсацию морального вреда за брак в своей новой квартире.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», 28 сентября 2016 года Евгения Ткаченко заключила с ООО «ИСК «Вира-Строй» договор долевого участия, по условиям которого в 2017-м должна была получить двухкомнатную квартиру площадью 58,95 кв. м.

Недостатки удалось выявить после того, как собственница подписала акт приемки без претензий. Женщина заказала экспертизу, которая установила, что стоимость их устранения составит 262 319 рублей.

Владелица новостройки сразу подала в суд о защите прав потребителя и попросила взыскать эту сумму, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, расходы на проведение досудебного исследования (20 тысяч рублей) и огромный штраф за несоблюдение застройщиком в добровольном порядке требований потребителя (133 659 рублей).

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Её иск суд удовлетворил частично. С ООО «ИСК «Вира-Строй» в пользу клиентки взыскали денежные средства в размере 262 319 рублей, которые пошли на устранение недостатков, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей, расходы на проведение досудебного исследования в сумме 20 тысяч рублей и на оплату услуг представителя – 19 тысяч рублей.

Огромный штраф был уменьшен до 70 тысяч рублей на основании того, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Любопытно, ответчик подал апелляцию с целью снизить размер взыскиваемой суммы, который счел завышенным. Спустя некоторое время судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда отменила решение первой инстанции в части штрафа и освободила от него застройщика. Жительницу Барнаула такой исход не устроил, и она обратилась с кассационной жалобой для передачи дела в Верховный Суд.

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В результате судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу, найдя основания для частичной отмены апелляционного определения суда. Выяснилось, что ни закон об участии в долевом строительстве, ни закон о защите прав потребителей не предусматривают обязанности истца обращаться в досудебном порядке к застройщику с требованием выплаты денежных сумм, необходимых для устранения недостатков объекта.

Получается, в этом случае компания могла избежать штрафа только в процессе рассмотрения дела, предложив дольщице устранить дефекты за свой счет, после чего она должна была отозвать иск. Но этого не случилось.

Сейчас дело вернули на новое рассмотрение в алтайский краевой суд, где в конце августа текущего года состоялся данный процесс. Судебная коллегия по гражданским делам оставила жалобу ООО ИСК «Вира-Строй» без удовлетворения, а значит, первоначальное решение Индустриального районного суда Барнаула не изменилось, и с застройщика все-таки взыщут штраф в размере 70 тысяч рублей.