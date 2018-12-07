Валентина Матвиенко одобрила визит сенаторов на родину Калашникова

Новости 10.10.2019 15:15 465

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко положительно отнеслась к идее посещения сенаторами села Курья Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В среду, 9 октября в Совете Федерации состоялась презентация Мемориального комплекса Михаила Калашникова, расположенного на его малой родине - в селе Курья Алтайского края.

Презентацию провел экс-губернатор Алтайского края, а ныне сенатор Александр Карлин.

«Мы, земляки Михаила Калашникова, достойным образом подготовились к этому юбилею. На его малой родине - в селе Курья - создан мемориальный комплекс Михаила Тимофеевича. Музей размещен в памятнике деревянного зодчества - приходской школе, где он учился. В этот комплекс включен памятник Михаилу Калашникову», - сказал он.

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Карлин также добавил, что 25 октября состоится освещение церкви Знамения, которая была восстановлена совсем недавно. В ней когда-то был крещен сам Калашников.

«По поручению правительства Алтайского края, Законодательного Собрания я приглашаю всех посетить историческую малую родину Михаила Тимофеевича в любое удобное для вас время», - сказал Александр Карлин.

Он также продемонстрировал видеоролик - презентацию мемориального комплекса.

Валентина Матвиенко поблагодарила за инициативу: «Коллеги, историю своего Отечества надо знать, и хорошо, что у нас есть такая возможность. Поэтому желающие могут воспользоваться приглашением посетить Алтайский край».