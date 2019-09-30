Губернатор Иркутской области попросил поднять себе оклад до 27 тысяч рублей

Новости 10.10.2019 14:10 383

Глава Иркутской области Сергей Левченко внес законопроект в местное Законодательное собрание, в котором предполагается повышение окладов губернатора области и лиц, замещающих областные государственные должности, а также предусмотреть премии чиновникам начиная с 1 октября текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

«Должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность, устанавливается для губернатора Иркутской области в размере 27 167 рублей, для лиц, замещающих иные областные государственные должности, в процентном отношении к должностному окладу губернатора», - говорится в проекте закона.

Уточняется, что на сегодняшний день оклад губернатора составляет 18 800 рублей. Можно сделать вывод, что Левченко намерен добиться повышению своего оклада на 44%.

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Следует заметить, что численность лиц, замещающих иные областные государственные должности, которым также собираются повысить оклады, составляет 74 человека.

Что касается нагрузки на бюджет области, то нагрузка на него составит около 32 млн в четвертом квартале 2019 года, и около 128 млн рублей в следующем году. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что средства на премии уже заложены в бюджете.

Замечаний и предложений к законопроекту нет, документ согласован в установленном порядке. Вместе с тем правовое управление ЗС считает, что повышение оклада губернатора требует дополнительного обсуждения с учетом возможностей областного бюджета.

Напомним, что в 2015 году Сергей Левченко стал губернатором после выборов, на которых он победил действующего на тот момент главу региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала «Единая Россия». Сам же Левченко выдвигался от КПРФ.

За 2018 год он заработал более 5,5 млн рублей.