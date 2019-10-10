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МТС подготовит алтайских школьников к ЕГЭ в режиме онлайн

Новости
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МТС запустил на образовательной платформе Smart University курсы по русскому языку для подготовки к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ). Школьникам Алтайского края подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на онлайн-платформе МТС доступна в полном объеме по основным базовым предметам – русскому языку, математике и английскому языку.

Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более 36%, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в шесть процентов лучших учеников по результатам в России.

Образовательные курсы представляют собой занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от предмета программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы. «МТС сделала очередной шаг к созданию современной, высокотехнологичной и доступной каждому системы онлайн-образования, запустив программу подготовки школьников к обязательным в российских школах экзаменам.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Доступные курсы на онлайн-платформе Smart University

Английский язык:

•                  Подготовка к ОГЭ

•                  Подготовка к ЕГЭ

•                  Общеобразовательный английский для школьников с 6 класса (с разных начальных уровней)

•                  Общеобразовательный английский для взрослых (с разных начальных уровней)

•                  Деловой английский для корпоративной среды

Математика:

•                  Подготовка к ОГЭ

•                  Подготовка к профильному ЕГЭ

•                  Подготовка к базовому ЕГЭ

Русский язык:

•                  Подготовка к ЕГЭ

•                  Подготовка к ОГЭ (с октября 2019 года)

Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно по ссылке: https://smart-university.ru

Автор: Политсиб.ру