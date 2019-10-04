Рейс Барнаул - Москва задержан из-за трещины в стекле

Новости 10.10.2019 13:05 249

Пассажирский самолет не смог вылететь из Барнаула в Москву по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На данный момент Боинг 737-800 осматривается авиатехниками.

«Рейс «Аэрофлота» SU 1431 Барнаул - Москва задержан по техническим причинам», - прокомментировали в справочной городского аэропорта.

Там пояснили, что вылет самолета запланирован на 19:00 (15:00 по мск). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице. К слову, указанный самолет должен был вылететь в 7:05 (3:05 по мск). Таким образом, своего рейса пассажирам придется ждать 12 часов.

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В свою очередь, барнаульская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. В надзорном ведомстве добавили, что на указанный самолет были приобретены 155 билетов.

По данным Telegram-каналов, у проблемного судна авиакомпании «Аэрофлот» треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Сейчас лайнер находится в аэропорту и ожидает его замены.

Напомним, аналогичная ситуация произошла накануне - 4 октября. Рейс Барнаул-Москва не вылетел по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб городского аэропорта.