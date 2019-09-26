«Арестованные товары» со 120-летней историей ушли с молотка в Барнауле

Новости 10.10.2019 12:20 564

Историческое здание на площади Свободы в начале октября купил владелец парк-отеля «Лесные дали» Анатолий Бугорский.

Одноэтажное деревянное здание на Ползунова, 40 было построено в 1898 году и изначально являлось домом главного командира Колывано-Воскресенских заводов. В 1918-м здесь расположилась Алтайская губернская земская управа, в 1920-м – несколько отделов Совнархоза, в 1924-м – «Дом крестьянина». С 1960-х годов здесь находился Алтайский производственный комбинат Всероссийского музыкального общества. В 1999 году здание передано УМП «Южком» (любопытно, что название совпадает со скандально известной УК «Южком»).

Ранее исторический памятник принадлежал обанкротившейся фирме «Экономический центр клуба ветеранов госбезопасности «Вега-Центр», возглавлявшейся экс-депутатом АКЗС (и бывшим сотрудником госбезопасности) Виктором Прокопцом. Впоследствии он также возглавлял исполком Независимой общественной палаты Алтайского края.

В 2017 году, в ходе банкротства компании, вскрылись махинации с выводом на аффилированную фирму 6 млн рублей, а здание на Ползунова, 40 Прокопец пытался переоформить на другое подконтрольное ему юридическое лицо, однако суд сделку отменил. Конкурсный управляющий выставил здание на торги.

В конце 2018 года за него просили 11 млн рублей, однако покупателя не нашлось. В феврале текущего года здание вновь было выставлено на аукцион уже за 9,9 млн рублей, но торги снова провалились. В июне объявлен очередной аукцион, цена снизилась до 7,5 млн рублей.

Площадь здания составляет 700,5 кв. м. Одноэтажное деревянное здание декорировано архитектурными элементами, выполненными в духе классицизма.

Покупатели

На последние торги, организованные конкурсным управляющим Александром Пупковым, было подано две заявки. Интересно, что одна из них поступила от некой Оксаны Федориной (отклонена, поскольку не было подтверждено внесение задатка). Предпринимателей с таким ФИО не обнаружено, более того, не дает результатов и поиск по ИНН. Тем не менее, Оксана Федорина как минимум дважды побеждала в организованных Александром Пупковым аукционах. В прошлом году она участвовала в торгах за имущество очередного банкрота по агентскому договору с ООО «Алтайагрокомплекс».

6 июня 2018 года женщина с такими же ФИО была зачислена в резерв участковой избирательной комиссии Завьяловского района Алтайского края.

Вторая заявка поступила от ООО «Кромус», ставшего единственным покупателем. Фирма предложила за культурно-исторический памятник 5,6 млн рублей. Владельцем «Кромуса», по данным «Спарк-Интерфакс», является барнаульский бизнесмен Анатолий Бугорский, которому также принадлежат такие компании, как «Парк-отель «Лесные дали»», ООО «Эдель», ООО «Алтайский продукт 22» и упомянутый выше «Кромус».

Директором трех последних указан Роман Хавин, владеющий 1% в уставном капитале ООО «Алт Авто Строй». Ранее «Политсибру» уже сообщал, что 3 сентября данная компания приобрела ООО «Золото Курьи». 26 сентября приставами решено выставить арестованное имущество «Золота Курьи» на торги.