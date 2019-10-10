«Недостойны жить»: как прошло финальное заседание по «делу Седова»

Новости 10.10.2019 12:40 817

В Алтайском краевом суде вынесли приговор по нашумевшему делу о загадочном убийстве Михаила Седова. Год назад барнаулец был похищен, а позже обнаружен убитым. Финальное заседание состоялось в четверг, 10 октября.

В течение непродолжительного срока были пойманы предполагаемые похитители и убийцы, которыми оказались Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. На финальном заседании они были признаны виновными. Судья приговорил их к 18 и 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Год заключения в СИЗО обвиняемым засчитали по правилу «день за день».

В своем последнем слове Кочергин коротко и тихо призвал суд вынести справедливый приговор. Любопытно, но из двоих подсудимых, которые сидели в разных клетках, наручники были только на Поспелове. Судья удалился в совещательную комнату. Был объявлен перерыв на полчаса, после чего в течение 40 минут председательствующий по делу зачитывал приговор.

Кочергин во время заседания постоянно закрывал лицо кепкой и сидел спиной к присутствующим. В перерыве он общался со своим адвокатом Евгением Сергутовым. Поспелов держался спокойно. Приговор осужденные выслушали молча, в финале добавив, что им он понятен. Напомним, что они ровесники, им по 22 года.

По данным краевого следкома, молодые люди своей вины не признали, однако собраны достаточные доказательства, подкрепленные судебными экспертизами, осмотрами транспортного средства одного из злоумышленников, в котором была обнаружена кровь потерпевшего и видеозаписями с камер дорожного наблюдения. Сторона защиты и родственники обвиняемых неоднократно воздействовали на общественное мнение, утверждая, что Поспелов и Кочергин не могли совершить данные преступления, публикуя ложную информацию об их алиби. Однако коллегия присяжных заседателей, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, единогласно признала подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

На обжалование приговора у подсудимых есть 10 дней.

Пришедшие на заседание родственники осужденных вели себя спокойно. После окончания заседания Виктория, жена убитого Михаила Седова, сказала журналистам, что приговор, каким бы он не был, не вернет ей мужа. Кроме того, она не видит смысла его обжаловать.

«Эти люди не достойны жить», - подытожила Виктория Переясловская.

Отметим, адвокат Кочергина Евгений Сергутов в резкой форме отказался отвечать на вопрос о возможном обжаловании приговора.