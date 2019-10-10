34 года на двоих: Краевой суд вынес приговор убийцам Михаила Седова

Новости 10.10.2019 11:20 1171

10 октября Алтайский краевой суд поставил точку в уголовном деле об убийстве жителя Барнаула Михаила Седова. Оба обвиняемых – Михаил Поспелов и Евгений Кочергин признаны виновными в преступлении. Ранее свою позицию по данному резонансному делу вынес суд присяжных.

Согласно вердикту присяжных заседателей, Поспелов и Кочергин безоговорочно признаны виновными. Это произошло еще в середине августа. После дело продолжил рассматривать краевой суд.

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Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Известно, что злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. В ходе следствия выяснилось, что они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову.

После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское в Борзовой Заимке, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Тело мужчины обнаружил случайный грибник. Через некоторое время подозреваемые были задержаны.

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В итоге суд постановил, что виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Михаил Поспелов получил 18 лет, Евгений Кочергин – 16 лет.

Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования со стороны родственников погибшего. Каждый из убийц заплатит по 3 млн рублей.

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