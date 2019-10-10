Алтайский сенатор встретился с экспертом в области органики мирового уровня

Новости 10.10.2019 11:50 187

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов встретился с участниками кооперативного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

Поводом стал визит в Россию Посла Международной федерации органического сельского хозяйства IFOAM Бернвард Гайер - эксперта в области органики мирового уровня.

Сергей Белоусов сообщил, что рынок органики с 2000 года вырос более чем в 5 раз и составил более 10% всего мирового сельскохозяйственного рынка. При этом рост потребления органической продукции в 2 раза превышает темпы роста продовольственного рынка в целом. Лидер среди стран по потреблению органической продукции – США. - занимает около 43% рынка. В пятерку лидеров также входят Германия (11%), Франция (9%), Китай (8%) и Канада (3%). На эти страны приходится более 70% рынка органической продукции в мире. С момента вступления в силу закона об органической продукции, экспертами прогнозируется значительный рост производства в России, что серьезно повысит экспортный потенциал нашей страны, так как данная продукция востребована на мировом рынке.

При этом речь не о модных тенденциях, а в первую очередь, запросе человека на благоприятную окружающую среду и желании приобретать здоровое качественное питание для себя и членов своей семьи. К сожалению, научно-технический прогресс, к которому мы все так стремились, привел к деградации экосистем. Увеличение производительности в производстве потребовало от сельхозтоваропроизводителей внедрения новейших технологий и методов, использования удобрений, что не могло не сказаться на качестве продуктов питания и на экологии в целом. Развитие сельского хозяйства, основанного на экологических подходах в земледелии может помочь в решении этих задач.

«Однако, важно понимать разницу и различать органическую продукцию и продукцию с улучшенными экологическими характеристиками, которая тоже является хорошей, но произведена с использованием традиционных сельскохозяйственных технологий», - сказал парламентарий.

Сергей Белоусов напомнил, что профильный Комитет СФ впервые от Российской Федерации принял участие в работе международной выставки БИОФАХ. «В рамках семинаров – информационных поездок, организованных немецкими коллегами, мы познакомились с практикой органического сельского хозяйства на предприятиях Германии».

В завершение встречи, в целях продолжения сотрудничества, сенатор предложил Бернварду Гайеру посетить Алтайскую землю и принять участие в крупнейшей в Сибири международной аграрной выставке «АгроЭкспоСибирь», которая состоится в конце октября в Алтайском крае.