Где в Сибири самые высокие стипендии - рейтинг

Новости 10.10.2019 10:45 338

Республика Алтай находится в лидерах рейтинга с самыми высокими академическими стипендиями среди регионов России, она занимает четвертую позицию в списке. Местные студенты получают здесь больше 6 тысяч рублей, пишут news.ru.

Как отмечается в исследовании, лидером рейтинга стала Якутия, где стипендия составляет в среднем 7,18 тыс. рублей в месяц. На втором и третьем месте соответственно расположились Мурманская (6,55 тыс. рублей) и Магаданская (6,26 тыс. рублей) области. Замыкают пятёрку республики Алтай (6,04 тыс. рублей) и Тыва (6,00 тыс. рублей).

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Среди регионов Сибири достаточно большие стипендии в Томской области – 4, 23 тыс. рублей. К сожалению, Алтайский край отстал от Республики Алтай более чем на 2 тысячи рублей. Местные студенты получают всего 3,98 тысячи рублей в месяц, чуть меньше в Республике Хакасия – 3,93 тыс. рублей. Еще «беднее» студенты в Новосибирской области (3, 73 тыс. рублей) и Омской области (3,52 тыс. рублей). Самые низкие стипендии в СФО в Кемеровской области – всего 3, 27 тыс. рублей.

Говоря о регионах России, главными аутсайдерами стали Ленинградская область (1,36 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (2 тыс. рублей). Немного больше получают студенты в Астраханской (2,25 тыс. рублей) и Саратовской (2,46 тыс. рублей) областях.

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Данный рейтинг составлен на основе данных Минобрнауки за 2018 год о соответствующих выплатах и получающих их учащихся по образовательным программам высшего образования, аспирантуры, ординатур и ассистентуры-стажировки, а также подготовки специалистов среднего звена.

Напомним, сейчас средний размер академической стипендии составляет 2980 рублей. В 2018 году студенты получали 2904 рубля. Таким образом, за два года рост составил 166 рублей. А вот размер социальной стипендии составляет 3469 рублей. В 2018 году она была меньше на 124 рубля – 3345 рублей.

Кстати, в 2020 году российским студентам пообещали повысить стипендию на 90 рублей. Таким образом, она достигнет отметки 3070 рублей.