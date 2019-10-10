«Поехали!»: для перевозки пожилых пациентов на Алтае приобретено 15 новых машин

Новости 10.10.2019 10:15 787

Краевыми властями, по региональному проекту «Старшее поколение», реализуемому в рамках нацпроекта «Демография», закуплено 15 автомобилей для транспортировки пожилых граждан. Машины доставлены в комплексные центры социального обслуживания населения, входящие в структуру Минсоцзащиты Алтайского края. Программу курирует ОНФ.

Зампред комитета по здравоохранению и науке АКЗС, член регионального штаба ОНФ Николай Якушев рассказал, что приобретение данных пятнадцати автомобилей было осуществлено за счет двух бюджетов – федерального и краевого. Всего на них потрачено 28,5 млн рублей.

Как это работает?

Машины распределялись в зависимости от потребностей населения. С Минсоцзащиты предварительно прорабатывались вопросы: где и сколько людей старшего поколения, где и сколько нуждающихся – чтобы все эти автомобили направлялись в те районы, где они будут максимально востребованы. Министерство продолжает работу с районами, поскольку демографические показатели меняются. Всего в Алтайском крае работает 147 мобильных бригад.

По словам Якушева, это только начало пути. Региональный проект будет развиваться, вне зависимости от национального, и в 2020-м, и в 2021-м году. В рамках бюджетного процесса закладываются дополнительные средства, в том числе на обслуживание этих автомобилей.

«Это крайне востребовано, поскольку связано не только с диспансеризацией людей старшего возраста, но ис тем, что многие из них зачастую не имеют средств и возможности доехать до плановой госпитализации в медицинскую организацию. Поэтому данные автомобили являются некой палочкой-выручалочкой, обеспечивающей транспортировку пациентов старшего поколения в больницу», – пояснил Якушев.

Эффективность работы зависит от маршрутизации данных пациентов. Автомобили будут ездить целенаправленно, к людям, которых заранее проинформируют. У специалистов комплексных центров свой план-график: сколько и куда людей перевезти, чтобы транспорт был загружен эффективно. Разработан и действует межведомственный регламент работы.

Как пояснил Якушев, все водители и специалисты, сопровождающие граждан старшего поколения, обучены «Основам оказания первой доврачебной помощи». Все имеют соответствующие удостоверения. Это также одно из необходимых условий реализации данного направления - сопровождения. Это очень важно, поскольку люди пожилые, и оказание первой помощи может быть необходимо.

Доктор разрешил

Главврач КГБУЗ Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова рассказала, что это – пилотный проект,стартовавший в текущем году. Она добавила, что впервые пациенты старше 65 лет прибыли в поликлинику ЦРБ организованной группой. Здесь им оказывают всю необходимую медицинскую помощь в рамках скрининга – выявления социально значимых неинфекционных заболеваний, то есть, диспансеризации. Для удобства пожилых пациентов процесс организован на первом этаже.

По словам Бубновой, первый этап диспансеризации, в том числе, взятие анализов, осмотр терапевтом, измерение давления, кардиограмму и так далее, можно проводить на местах. Сюда, в ЦРБ, пациента необходимо привозить на второй этап диспанзеризации – рентген, УЗИ и.т.п. На этом этапе и потребуется транспорт для доставки пациентов.

«Многим пожилым людям требуется помощь при транспортировке в медучреждения – у кого-то из них проблемы со зрением, у кого-то – со слухом, с подвижностью. Некоторые не могут ехать в рейсовом автобусе, им приходится передвигаться на такси – это дополнительные траты. То есть, новые автомобили для людей старшего поколения – это даже не медицинская, а, прежде всего, социальная помощь населению», – рассказала главврач.

Загруженность ожидается колоссальная. В структуре населения более 12% – это как раз люди старшего возраста, поэтому востребованность велика. Раньше к маломобильным пациентам выезжали на дом мобильные бригады, но это требовало очень больших затрат времени. Порядка 1000 выездов мобильных бригад было за 8 месяцев, и это только плановых. Новый транспорт позволит их немного разгрузить. Ежегодно планируется обслуживать порядка 10 тыс граждан.

Первомайский район – самый протяженный в крае, около 200 км. ЦРБ обслуживает порядка 65 тысяч человек. В структуру учреждения входят: 25 ФАП, 10 амбулаторий, 2 районных больницы и одна городская, а также сама ЦРБ. В ней оказывают специализированную медицинскую помощь по узким специальностям: невролог, хирург, онколог, офтальмолог, ЛОР и другие.

Замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска Ксения Колесникова добавила, что автомобили оснащены кондиционерами и комфортабельными подъемниками, поэтому могут использоваться для транспортировки маломобильных граждан.

Комплексный центр социального обслуживания населения – государственное учреждение, находящееся в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или муниципальных органов социальной защиты населения, создаваемое в целях оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.