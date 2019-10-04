Имущество Иткульского спиртзавода может достаться Сбербанку

Новости 10.10.2019 9:05 813

Требования Сбербанка на сумму более полумиллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов к Иткульскому спиртзаводу, передает «Коммерсант».

В залоге у Сбербанка находятся: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки «Иткульская», «Вечерний Алтай», «Сибирское здоровье». Все это может достаться банку, если предприятие не сумеет расплатиться по долгам.

Ранее суд включил в реестр требований к спиртзаводу требования Промсвязьбанка на 134,7 млн рублей, а также требования ФНС на 36,8 млн рублей.

Напомним, в июне судья Елена Конопелько вынесла решение о начале процедуры банкротства Иткульского спиртзавода по заявлению самого предприятия. Ранее сообщалось о переговорах с международной алкогольной группой Marussia Beverages, интересующейся приобретением завода, однако дальше разговоров дело пока не продвинулось.

«Мы действуем согласно выработанному плану. Проект сложный. В настоящее время ведём переговоры с кредиторами. В случае получения компанией «Маруся Бевереджис РУС» контроля над Иткульским спиртзаводом незамедлительно возобновим производство», - рассказали "Коммерсанту" в компании.

Впрочем, 4 октября краевые власти сообщили о переговорах с новым инвестором.

Власти рассказали о переговорах по Иткульскому спиртзаводу с новым инвестором Новости 04.10.2019 11:20 Переговоры могут быть завершены уже до конца года 2390

В 2017 году Иткульский спиртзавод произвел более 11 млн л водки. В 2018 году – почти вдвое меньше.

По данным Росстата, в Алтайском крае в 2018 году зафиксирована самая низкая смертность от алкоголя среди регионов Сибири. А в опубликованном 4 октября статистическом сборнике Генпрокуратуры РФ, Алтайский край назван одним из десяти регионов РФ, в которых количество преступлений, зарегистрированных с начала года, сократилось сильнее всего.