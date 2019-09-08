Путин дал несколько важных советов губернаторам-новичкам

Новости 10.10.2019 7:40 414

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главами 19 регионов, избранными в день Единого голосования, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В числе присутствующих на совещании также оказался новоиспеченный глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Владимир Путин поздравил собравшихся с избранием на высшие должностные посты в регионах и пожелал сохранения темпов работы на период всего срока.

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«Я здесь вижу много знакомых лиц. С кем-то мы давно вместе работаем, кто-то пришел на эти должности впервые. Работайте так, как работали в период избирательной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряженно», - прозвучали напутственные слова президента.

Кроме того, Владимир Путин призвал постоянно «чувствовать пульс жизни», так как нужно понимать то, что чувствуют, чего ожидают люди и как они отреагируют на действия глав субъектов.

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«Нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта – и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», - сказал Путин.

Во встрече принимают участие не только 16 губернаторов, избранных в ходе ЕДГ. В Кремль также приехали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, избранные региональными законодательными органами.

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Путин традиционно проводит встречи с губернаторами после единого дня голосования. В сентября прошлого года на встречу с главой государства приехали губернаторы, избранные в первом туре, а в декабре — победители вторых туров.