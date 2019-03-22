Зарплата 35 тысяч и инфляция 4%: каким видят Алтайский край власти к 2022 году

Новости 10.10.2019 7:10 200

9 октября на заседании правительства Алтайского края был представлен прогноз социально-экономического развития региона на предстоящие три года. Доклад озвучил министр экономического развития Павел Дитятев.

Положения этого документа разработаны на основе уточненных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны в двух вариантах - консервативном и базовом. Из них последний является более оптимистичным. Стоит отметить, что, например, инфляция в каждом из случаев прогнозируется на уровне 4%.

Павел Дитятев отдельно охарактеризовал промпроизводство, сельское хозяйство, инвестиции, доходы населения применительно к региону в среднесрочной перспективе - на 2020-2022 годы.

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ИПП

За восемь месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 101,5%, объем отгруженной продукции - около 260 млрд рублей. В целом по итогам 2019 года индекс промышленного производства может достичь 100,6%.

Министр отметил, что за период с 2020 по 2022 год ИПП по консервативному варианту может составить 106,4%, по базовому варианту - 107,4%.

Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства к 2022 году ожидается на уровне 134,7 - 136,1 млрд рублей. Объем производства зерновых будет достигать 4,3-4,4 млн тонн ежегодно.

Инвестиции

В 2020-2022 годах среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется по консервативному варианту на уровне 3,8%, объем капвложений к концу прогнозного периода составит 152,5 млрд рублей, по базовому варианту - 5,8% и 159,6 млрд рублей соответственно. Напомним, за 2018 год данный индикатор равен 109,9 млрд рублей. За шесть месяцев текущего года речь идет о 36,9 млрд.

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Зарплаты

За январь-июль текущего года среднемесячная начисленная зарплата в регионе составила 26 728 рублей (рост на 8,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в реальном выражении - на 3,3%). По итогам года реальный рост доходов населения может составить 3,5%.

По мнению разработчиков прогноза социально-экономического развития региона, в 2022 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата по базовому варианту оценивается в 35 462 рубля.

Торговля

По словам зампредседателя правительства Алтайского края, на этом фоне продолжится рост оборотов розничной торговли. По базовому варианту товарооборот в целом за прогнозный период увеличится на 5,4%.

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