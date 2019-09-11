Владимир Полетаев получил новый пост в Совете Федерации

Новости 09.10.2019 18:40 480

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев избран первым зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Решение было принято на пленарном заседании палаты 9 октября.

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«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет утвердить решение об избрании Полетаева Владимира Владимировича первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству», – говорится в соответствующем постановлении верхней палаты, подписанном спикером Валентиной Матвиенко.

Ранее Владимир Полетаев занимал должность зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Он представляет Республику Алтай в Совете Федерации с 2014 года. По окончании первого срока полномочий Владимира Полетаева глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о его повторном назначении сенатором от региона.

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