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Владимир Полетаев получил новый пост в Совете Федерации

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Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев избран первым зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Решение было принято на пленарном заседании палаты 9 октября.

Представитель в Совфеде от исполнительной власти РА стал заместителем Андрея Клишаса.

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«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет утвердить решение об избрании Полетаева Владимира Владимировича первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству», –  говорится в соответствующем постановлении верхней палаты, подписанном спикером Валентиной Матвиенко.

Ранее Владимир Полетаев занимал должность зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Он представляет Республику Алтай в Совете Федерации с 2014 года. По окончании первого срока полномочий Владимира Полетаева глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о его повторном назначении сенатором от региона.

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Владимир Полетаев является выпускником первого потока так называемой «школы губернаторов», программы кадрового управленческого резерва Кремля. Имеет степень кандидата юридических наук, также окончил Дипломатическую академию МИД России. Сенатор известен своими законодательными инициативами в области финансов, банковской деятельности, туризма, защиты медицинских работников и пациентов. Награжден почетной грамотой президента РФ, благодарностью правительства РФ, медалью органа «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия.

Автор: Политсиб.ру

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