Москвича судят за развращение в cети малолетней из Барнаула

Житель Москвы обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности 6-летней жительницы Алтайского края, сообщили в СУ СК России по региону.
Следователи выяснили, в 2018 году 31-летний мужчина в одной из популярных соцсетей создал страницу, где знакомился с другими пользователями.
«С сентября по ноябрь 2018 года он стал общаться и вести переписку с 6-летней жительницей Барнаула, в ходе которой писал девочке различные сообщения развратного характера, а также высылал фото и видео порнографического содержания», - говорится в сообщении ведомства.
Было установлено, что мужчина достоверно знал о возрасте ребенка, как по переписке, так и размещенным в ее профиле фотографиям. Правоохранительные органы оперативно установили личность злоумышленника, несмотря на то, что он проживал в другом регионе.
Мужчина переписывался с детьми в интернете
На данный момент следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственные органы призывают родителей более внимательно относиться к контактам детей в социальных сетях и обращать внимание на их личную переписку.