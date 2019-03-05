Москвича судят за развращение в cети малолетней из Барнаула

Новости 10.10.2019 8:45 238

Житель Москвы обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности 6-летней жительницы Алтайского края, сообщили в СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, в 2018 году 31-летний мужчина в одной из популярных соцсетей создал страницу, где знакомился с другими пользователями.

«С сентября по ноябрь 2018 года он стал общаться и вести переписку с 6-летней жительницей Барнаула, в ходе которой писал девочке различные сообщения развратного характера, а также высылал фото и видео порнографического содержания», - говорится в сообщении ведомства.

Было установлено, что мужчина достоверно знал о возрасте ребенка, как по переписке, так и размещенным в ее профиле фотографиям. Правоохранительные органы оперативно установили личность злоумышленника, несмотря на то, что он проживал в другом регионе.

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На данный момент следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы призывают родителей более внимательно относиться к контактам детей в социальных сетях и обращать внимание на их личную переписку.