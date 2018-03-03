«Уралвагонзавод» требует с «Алтайвагона» 38 млн рублей

8 октября «Уралвагонзавод» подал в Арбитражный суд Алтайского края иск на «Алтайвагон». Исковые требования составляют свыше 38 млн рублей. Текст заявления пока не опубликован.
Год назад, в сентябре, уральское предприятие уже подавало в суд на алтайский завод, требуя взыскать с него неустойку в размере 15 млн рублей. 8 июля текущего года суд первой инстанции удовлетворил иск частично, обязав «Алтайвагон» выплатить 2 млн рублей. «Уралвагонзавод» подал апелляцию, однако 18 сентября она была отклонена.
Кроме того, 11 сентября Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» потребовал взыскать 1 млн рублей неосновательного обогащения с местного завода запчастей.
Особо острая ситуация сложилась в 2017 году - тогда «Уралвагонзавод» начал пересмотр лицензий на самую массовую на постсоветском пространстве тележку 23,5 тонны на ось - 18–100. В российском парке доля вагонов на этой тележке составляет 85%. Договор с «Алтайвагоном» был заключен на десять лет еще в 2013 году и предполагало большую отсрочку платежей в отсутствие какой-либо ответственности за выпуск некачественной продукции. Для УВЗ это был «кабальный договор», представитель компании предположил, что соглашение придется расторгать через суд, так как менять условия «Алтайвагон» не хочет.
Кипрская компания требует взыскать с «Алтайвагона» 113,6 млн рублей