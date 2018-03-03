«Уралвагонзавод» требует с «Алтайвагона» 38 млн рублей

Новости 10.10.2019 8:15 603

8 октября «Уралвагонзавод» подал в Арбитражный суд Алтайского края иск на «Алтайвагон». Исковые требования составляют свыше 38 млн рублей. Текст заявления пока не опубликован.

Год назад, в сентябре, уральское предприятие уже подавало в суд на алтайский завод, требуя взыскать с него неустойку в размере 15 млн рублей. 8 июля текущего года суд первой инстанции удовлетворил иск частично, обязав «Алтайвагон» выплатить 2 млн рублей. «Уралвагонзавод» подал апелляцию, однако 18 сентября она была отклонена.

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Кроме того, 11 сентября Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» потребовал взыскать 1 млн рублей неосновательного обогащения с местного завода запчастей.

Особо острая ситуация сложилась в 2017 году - тогда «Уралвагонзавод» начал пересмотр лицензий на самую массовую на постсоветском пространстве тележку 23,5 тонны на ось - 18–100. В российском парке доля вагонов на этой тележке составляет 85%. Договор с «Алтайвагоном» был заключен на десять лет еще в 2013 году и предполагало большую отсрочку платежей в отсутствие какой-либо ответственности за выпуск некачественной продукции. Для УВЗ это был «кабальный договор», представитель компании предположил, что соглашение придется расторгать через суд, так как менять условия «Алтайвагон» не хочет.