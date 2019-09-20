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Путин наградил отца депутата АКЗС почетным званием

Новости
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Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору ООО «Майское» Виктору Траутвейну указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября.

ООО «Майское» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых, а также масличных культур. Виктор Траутвейн является его единственным владельцем с 2010 года. Ранее 40% предприятия владело также АО «Алтайская крупа».

Помимо «Майского» Траутвейн является совладельцем еще двух фирм. ООО «Сельскохозяйственное предприятие Г.С. Титова» (разведение молочного крупнорогатого скота и производство сырого молока) он владеет пополам со своим сыном – депутатом АКЗС Александром Траутвейном. ООО «Восток-2» (производство крупы и гранул из зерновых культур) на 40% принадлежит депутату Косихинского райсовета Вадиму Сысоеву.

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Тем же указом президент наградил медалями «За отвагу на пожаре» двоих жителей Алтайского края: старшего оператора ООО «МитПром» Андрея Кондратьева и инструктора автошколы Владимира Журко.

Автор: Политсиб.ру

Фото: may22.ru

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