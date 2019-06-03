Налоговая посчитала, сколько в Алтайском крае миллионеров и миллиардеров

Новости 09.10.2019 16:50 684

Количество миллиардеров в Алтайском крае в 2019 году осталось прежним. Доход свыше млрд рублей задекларировали три человека. Об этом сообщил глава налоговой службы региона Юрий Куриленко во время пресс-конференции в среду, 9 октября.

«В рамках декларационной кампании 2019 года поступило 127 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ, что составляет 111% к уровню прошлого года. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет составила 228 млн рублей, что на 6% больше, чем годом ранее, в том числе чуть более половины этой суммы приходится на обязательную категорию физических лиц», - сказал он.

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Что касается самых богатых граждан края, то за последний год доход свыше одного млн рублей задекларировали 6474 человека. В том числе 6172 человека заработали от одного до 10 млн рублей. Таким образом, количество миллионеров за последний год выросло на 26%.

Больше 10 млн рублей заработали 254 жителя Алтайского края, что на 9% больше прошлого года. Доход более 100 млн рублей задекларировали более 37 налогоплательщиков. Полмиллиарда в крае смогли заработать восемь человек.

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Имущественные налоги

Между тем, в Алтайском крае завершили рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов. Всего жителям региона направлено около одного млн квитанций. Общая сумма начислений составляет 3,6 млрд рублей. Самая большая часть приходится на транспортный налог – 1,8 млрд рублей. Это больше чем годом ранее на 59,3 млн рублей. Налог на транспорт должны выплатить 513 тысяч жителей края, что на 7,2 тысячи больше, чем в 2018 году.

По налогу на имущество жители края должны 1,1 млрд рублей (больше прошлогоднего на 17,9 млн рублей). Число плательщиков налога на имущество увеличилось на 52,3 тысяч человек и составило 950 тысяч человек. Сумма земельного налога предполагаемая к уплате уменьшилась на 43,6 млн рублей или на 6% и составила 688 млн рублей. Это связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков по решениям комиссий по рассмотрению споров и по решениям судов, а также с увеличением категорий льготников. В текущем году их количество увеличилось на 25,5 тысяч и составило 314 тысяч человек.

Число налогоплательщиков земельного налога на территории края в текущем году, увеличилось почти на 42 тысячи и составило 800 тысяч человек.

Заплатить налоги по Уведомлению необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.