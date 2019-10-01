Судьба роддома №2 решилась в Бийске

Новости 09.10.2019 16:17 365

Руководство родильного дома №2 в Бийске объявило коллективу о грядущих переменах и предложило врачам и акушерам роддома новую работу.

Как пишет «Бийский рабочий» накануне была организована встреча с персоналом и руководством больницы. Собравшиеся обсудили сложившуюся ситуацию и пояснили главные причины закрытия бозовского роддома. Среди них – заметное снижение рождаемости. Если в 2015 году в Бийске на свет появились более пяти тысяч малышей, то в прошлом году количество новорожденных уменьшилось практически вдвое.

По словам специалистов, в этом году за помощью к медикам обратятся всего 2700 рожениц. При этом один только роддом ЦГБ рассчитан на 3500 пациенток. В такой ситуации содержать два родильных дома нерационально, утверждают врачи. В итоге предпочтение отдали роддому ЦГБ, так как здание роддома №2 изолировано и не имеет специалистов по многим профилям.

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В ходе разговора было принято решение законсервировать ненужное медицинское учреждение. Планируется, что здание будет частично закрыто: на первых двух этажах разместится женская консультация. Третий и четвертый этажи роддома сохранят в стерильном виде на тот случай, если в ЦГБ произойдет вспышка инфекции или понадобиться ремонт.

«В любой момент мы сможем начать принимать женщин на территории этого роддома. В случае если нам станет тесно в одном учреждении, повысится рождаемость, мы вновь разделим пациенток», - уверена Татьяна Рыкунова, заведующая гинекологическим отделением КГБУЗ «Центральная городская больница».

Говоря о персонале, руководство больницы отмечает, что людей не бросают. В других медицинских учреждениях специалистам готовы предоставить рабочие места.

Напомним, аналогичная реорганизация произошла в родильном отделении центральной городской больницы Новоалтайска. Единственное родильное отделение закрывают из-за нехватки кадров и уменьшения количества родов в городе. Жители города теперь будут пользоваться услугами родильных отделений Барнаула.