Краевые власти рассказали, какие выплаты проиндексируют в бюджете-2020

Новости 09.10.2019 15:05 1774

Стали известны параметры бюджета Алтайского края на 2020 год. На заседании правительства 9 октября с докладом выступил министр финансов региона Данил Ситников. По его словам, доходы краевого бюджета на 2020 год могут составить 101,631 млрд рублей, расходы – 107,295 млрд рублей.

Главный финансовый документ региона прогнозируется с предельным уровнем дефицита (10%) - 5,7 млрд рублей. По словам Ситникова, налоговые и неналоговые доходы на 2020 год запланированы в объеме 56,636 млрд рублей, что на 8% выше показателей текущего года. Основные источники формирования налоговых доходов - это налог на доходы физлиц – 20,075 млрд рублей, налог на прибыль организаций – 13,706 млрд рублей, акцизы – 12,625 млрд рублей.

Поступления из федерального бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 44,592 млрд рублей.

Бюджет Алтайского края на 2019 год преодолеет планку в 100 млрд рублей Новости 16.11.2018 17:27 Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в 2019 году, учитывая внесение поправок, составит 100,6 млрд рублей 565

Как и ранее, большая часть расходов бюджета (свыше 70% средств) пойдет на социальную сферу. Речь в частности идет об образовании, здравоохранении, культуре, спорте и т.д.

Кроме того, министр заверил, что в бюджете будущего года власти сохранят все виды социальных выплат. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ (около 4%) компенсации по оплате «коммуналки». Планируется увеличить размер ежемесячных выплат педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и живущим в сельской местности. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного прожиточного минимума на ребенка в Алтайском крае. Речь идет ориентировочно о 10 203 рублях.

Расходы на зарплату предусматриваются с учетом увеличения минимального размера оплаты труда и начислением районного коэффициента сверх МРОТ. Кстати, минимальный уровень оплаты труда с января вырастет на 850 рублей – до 12 130 рублей. В 2019 году Фонд оплаты труда бюджетников в Алтайском крае составил 40 млрд рублей. Планируется, что эта цифра вырастет еще на 8,7%.

Заксобрание приняло поправки в бюджет, добавив на зарплаты бюджетникам 1,5 млрд Новости 30.05.2019 12:10 Инициатива исходила от краевого правительства 424

Предусмотрена и индексация зарплат бюджетников, не подпадающих под действие майских указов президента. С 1 октября 2020 года доходы проиндексируют на 3%.

Стоит отметить, что в бюджете-2020 дополнительно увеличены расходы на обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе субсидирование части банковской процентной ставки, в два раза - до 150 млн рублей. Помимо прочего около 75 млн рублей планируется направить на ремонт мемориалов и памятников в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Будут увеличены и расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив - до 200 млн рублей.

«Следующий год просматривается по объему расходов на уровне 126 млрд рублей - меньше, чем ожидаемые параметры этого года. Это связано с тем, что весь объем субсидий федерального бюджета нам пока не виден. После уточнения проекта федерального бюджета наши расходы будут скорректированы в сторону увеличения», - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будет внесен в региональное Заксобрание 11 октября. Депутаты рассмотрят его в первом чтении 31 октября. Окончательно документ должен быть принят 28 ноября.