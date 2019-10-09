Максимально возможно: барнаульские депутаты установили налоговую ставку на жилье

Новости 09.10.2019 14:05 1759

Барнаульская гордума на сегодняшнем заседании приняла решение установить налоговую ставку на жилье, исходя из кадастровой оценки. Последняя, в отличие от инвентаризационной, гораздо ближе к рыночной стоимости объекта. Размер ставки на 2020 год выбран максимально возможный – 0,3%. Новые налоговые уведомления барнаульцы получат в 2021 году.

Депутаты оказались неединодушны при голосовании по данному вопросу. 27 человек высказались «за», шесть – «против», еще трое избранников воздержались. Ранее "Политсибру" приводил подборку мнений депутатов на данный счет. Часть из них высказывались за введение более справедливого метода, т.н. дифференцированной ставки.

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При этом очевидно представительный орган муниципалитета ориентировался на распоряжение правительства Алтайского края по росту доходного потенциала. Одной из инициатив является как раз введение максимальной ставки на имущество физлиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

В целом налог, рассчитанный по кадастровой стоимости, будет меньше, чем исчисленный по инвентаризационной. Хотя в ряде конкретных случаев могут быть исключения.

Напомним, оценку имущества проводят раз в пять лет. В этом году переоценке подлежали квартиры, индивидуальные домовладения, комнаты, гаражи.

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Кстати, если для жилья барнаульские депутаты остановились на ставке в 0,3%, то по по торговым и офисным центрам она составит 2%. Прочие объекты будут оцениваться, исходя из ставки 0,5%.

После формирования в 2020 году налоговой базы, с учетом новой кадастровой стоимости имущества, размеры ставок могут быть скорректированы в меньшую сторону, заверяют горожан барнаульские депутаты.