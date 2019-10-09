Алтайохранкультура высказалась о законности переезда планетария в кинотеатр «Родина»

Барнаульский планетарий может быть размещен в стенах кинотеатра «Родина» на законных основаниях. Об этом сообщили в комитете по культуре краевой столицы, куда пришло официальное письмо от управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
«Использование кинотеатра «Родина» под научно-просветительское учреждение (планетарий) допускается действующим законодательством», - говорится в сообщении.
Вопросы по переезду планетария обсудили в комитете по социальной политике. После проведения ремонтных работ в новом помещении будет установлено современное, профессиональное проекционное оборудование и интерактивный музей астрофизических явлений. Кроме того будет организованна кружковая работа с детьми.
Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин сказал «Политсибру», что на заседании комитета не присутствовал, поэтому детали раскрыть не может. По его словам, пока все планы не носят конкретного характера и вопрос о стоимости оборудования и источниках финансирования обсуждать рано.
Здание официально отдадут церкви
Что касается детского кружка, то его планируют вести на безвозмездной основе. В нынешнем здании такой возможности нет из-за ее малых габаритов.
Напомним, что передача здания в пользу РПЦ произошла в апреле 2019 года, но по информации городских властей планетарий будет работать до 2021 года. В барнаульской епархии заявили, что подождут, пока учреждение найдет для себя новое помещение и переедет туда.
На сегодняшний день в Барнауле находится 17 православных храмов и один планетарий.
Власти Барнаула перезаключили контракт с директором барнаульского планетария Павлом Ягодкиным