Алтайохранкультура высказалась о законности переезда планетария в кинотеатр «Родина»

Новости 09.10.2019 14:35 1186

Барнаульский планетарий может быть размещен в стенах кинотеатра «Родина» на законных основаниях. Об этом сообщили в комитете по культуре краевой столицы, куда пришло официальное письмо от управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

«Использование кинотеатра «Родина» под научно-просветительское учреждение (планетарий) допускается действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Вопросы по переезду планетария обсудили в комитете по социальной политике. После проведения ремонтных работ в новом помещении будет установлено современное, профессиональное проекционное оборудование и интерактивный музей астрофизических явлений. Кроме того будет организованна кружковая работа с детьми.

Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин сказал «Политсибру», что на заседании комитета не присутствовал, поэтому детали раскрыть не может. По его словам, пока все планы не носят конкретного характера и вопрос о стоимости оборудования и источниках финансирования обсуждать рано.

Церковь рассказала, сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный» Новости 22.01.2019 12:24 Здание официально отдадут церкви 1673

Что касается детского кружка, то его планируют вести на безвозмездной основе. В нынешнем здании такой возможности нет из-за ее малых габаритов.

Напомним, что передача здания в пользу РПЦ произошла в апреле 2019 года, но по информации городских властей планетарий будет работать до 2021 года. В барнаульской епархии заявили, что подождут, пока учреждение найдет для себя новое помещение и переедет туда.

На сегодняшний день в Барнауле находится 17 православных храмов и один планетарий.

В начале февраля в Барнауле прошло заседание Краевого суда по делу директора городского планетария Павла Ягодкина и его заместителя Галины Шкловской. Их обвиняли в нарушении авторский прав при демонстрации полнокупольных фильмов без заключения лицензионных соглашений. Ущерб оценили в 8 млн рублей. Суд второй инстанции оставил в силе приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в октябре 2018 года. Ягодкину было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, а Галине Шкловской - восемь месяцев (также условно). Штрафов на обвиняемых не налагали.