Стратегия-2035. Как и за счет чего будет развиваться туризм в Алтайском крае?

Новости 09.10.2019 13:15 462

Для развития туризма в Алтайском крае необходимо опираться на имеющиеся в регионе преимущества. К таковым относится многоплановость и диверсификация индустрии. Такое мнение высказал начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В преддверии общественного обсуждения на стратегической сессии «Приоритеты развития туризма Алтайского края до 2035 года», он объяснил, что многоплановость местного туризма подразумевает наличие широкого выбора форматов для досуга гостей региона.

«Говорить о развитии каких-то отдельных видов туризма в нашем случае неверно. Вся стратегия развития и задачи будут посвящены комплексному развитию туристического продукта. Мы можем комбинировать различные виды туризма. На рынке это считается популярным трендом», - сказал Дешевых.

По его словам, ставку следует делать на лечебно-экологический тур или лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный, но не стоит забывать и про развитие событийного туризма, который посвящен праздникам или дням, посвященным знаменитым жителям Алтайского края. Кроме того нужно держать в уме детский, игорный и горнолыжный туризм.

В рамках общественных обсуждений речь зашла об упрочении статуса Алтайского края как центра всесезонного туризма и продвижении этого туристского продукта на российский и международный рынки.

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Главные цели проекта развития это рост целевых индикаторов турпотока в регион. К 2024 году он должен составлять 2,5 млн человек, а в 2035 – 3,1 млн человек. Также должен прирасти объем предоставленных платных услуг туристскими организациями коллективными средствами размещения.

Евгений Дешевых напомнил, что 20 сентября текущего года, распоряжением правительства России была утверждена стратегия развития туризма страны до 2035 года, в которой обозначено понятие «туристский поток». Сама стратегия апеллирует такими показателями, как численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения.

«В течение сессии мы будем рассматривать именно этот показатель. По нашим расчетам к 2035 году, от базового 2018 года, он должен увеличиться практически в два раза (с 690 тысяч человек в 2018 до 1,4 млн человек в 2035 году). Туризм, как экономическая, а не социальная сфера, подразумевает не банальное выделение денег на его развитие, а на создание благоприятных условий для инвестиций в эту отрасль», - пояснил начальник управления по развитию туризма.

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По данным управления, в предыдущие периоды частными инвесторами туризма в Алтайском крае было вложено порядка 12 млрд рублей (11,6 млрд рублей в период с 2011 по 2018 годы). Это привело к тому, что с 600 тысяч размещенных в коллективных средствах размещения показатель вырос до практически 700 тысяч человек. Таким образом, рост составил 20% и в 1,5 раза был увеличен объем предоставления платных услуг со стороны субъектов турбизнеса.