«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха

Новости 09.10.2019 15:45 360

Житель Заринска Олег Негреев и сотрудница Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дина Кандакова в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» создали современную площадку для семейного отдыха в Северном микрорайоне города.

Инициаторы проекта установили на территории по улице Озерной спортивные тренажеры, игровые формы, качели, скамейки, песочницы, ограждения. Фоторепортаж об открытии площадки можно посмотреть по ссылке.

В день открытия аниматоры провели на площадке развлекательную программу. Дети получил подарки и призы от организаторов.

«В Северном микрорайоне Заринска около 5 тысяч жителей, и всего лишь одна игровая площадка. Поэтому мы решили именно здесь оборудовать новый комплекс для семейного отдыха. И благодаря грантовой программе «Стальное дерево» реализовали этот проект. На площадке каждый может найти занятие по душе. Подростки – заниматься спортом, малыши – играть и развиваться. Когда понимаешь, что можешь сделать что-то значимое для города и его жителям, чувствуешь себя добрым волшебником!» - говорит соавтор проекта «Новое поколение» Дина Кандакова.

Помощь в проекте Олегу Негрееву и Дине Кандаковой оказали благотворительный фонд «Милосердие», жители Северного микрорайона, активисты союза молодежи и женсовета Алтай-Кокса.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК –благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.