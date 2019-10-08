Как похоронили безродных младенцев на барнаульском кладбище Власиха

Новости 09.10.2019 12:50 497

В шокирующей истории с заброшенными могилами на кладбище села Власиха, которые оставались открытыми на протяжении недели, появились новые подробности. Журналисты «ТОЛКа» побывали на сельском кладбище села Власиха и выяснили, чьи могилы не могли закопать на кладбище.

Как стало известно, несколько дней оставались открытыми могилы безродных людей, большинство из которых младенцы. Надписи на плитах говорят о том, что практически все дети родились и умерли в один день.

По словам работников сельского кладбища, их закопали 7 октября, когда поднялся шум. Сотрудники подтвердили, что могилы оставались незакопанными из-за того, что сломался трактор, который починили только 8 октября. Открытые могилы зарывали с помощью другой техники.

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На могильных плитах были указаны номер акта, фамилия и дата рождения и смерти. Кстати, во всех случаях это один и тот же день, за исключением одной могилы. На этой плите вместо фамилии написано «неизвестно», а судя по датам рождения и смерти, ребенок прожил всего лишь шесть дней. Скорее всего, матери малыша сразу после рождения сообщили о том, что он не выживет, и она отказалась от ребенка.

Отметим, всего на указанном месте находилось пять детских могил. Четверо малышей умерли в сентябре. Младенец, захороненный без фамилии, скончался в августе.

Еще в двух могилах, которые стали причиной скандала, захоронены взрослые люди. Работники кладбища не смогли пояснить, почему их хоронили как безродных, за счет государства. Вероятно, родственники еще найдутся.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что на вышеуказанном кладбище расположены могилы детей, не имеющих родственников. Несколько дней их не могут закопать. Соответствующее видео снял и предоставил заведующий кладбищем.

Следователям предстоит проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.