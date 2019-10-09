В каких регионах Сибири чаще всего умирают от алкоголя?

Новости 09.10.2019 11:12 1032

В России за 2018 год из-за злоупотребления спиртным умерли 48 тысяч россиян – это около 2,6% всех смертей в стране. Среди регионов Сибири наименьшее количество умерших от алкоголя в прошлом году зафиксировано в Алтайском крае. Такие данные предоставили аналитики РБК со ссылкой на Росстат.

Цифры по Сибири

В исследовании отмечается, что в 2018 году число умерших от алкоголя в Алтайском крае – примерно два человека на 10 тысяч живущих в регионе. В соседней Республике Алтай, Новосибирской и Томской области – около четырех жителей региона на 10 тысяч. А вот в Кемеровской области приблизительно 6 жителей Кузбасса на 10 тысяч. Это лидер по количеству умерших от алкоголя среди регионов Западной Сибири.

Кстати, Кузбасс вместе с Томской областью опередили остальные регионы Западной Сибири по объему розничных продаж алкоголя – в среднем за год на взрослого человека здесь пришлось по 10-15 литров. В Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай в среднем каждый взрослый человек покупал 5-10 литров алкоголя. При этом в расчете не учитывали пиво и алкогольные коктейли.

Также в исследовании обратили внимание на то, что в Алтайском крае за первые семь месяцев 2019 года в несколько раз выросло число случаев отравления алкоголем. Говоря в целом о России, то в январе-июле от отравлений алкоголем умерли 5,5 тысяч россиян. Для сравнения, это на 17% больше, чем годом ранее. Сильнее всего показатель вырос в Татарстане – с пяти до 70 человек. Увеличилось в несколько раз число случаев отравления алкоголем также в Еврейской автономной области и на Камчатке.

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Назван регион России с самой высокой смертностью

Лидирует по смертности из-за алкоголя Дальний Восток. К примеру, на Чукотке коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Таким образом, каждый девятый в регионе умер от воздействия алкоголя.

В числе других регионов с большим количеством смертей от алкоголя Магаданская область, Ивановская область, Новгородская область. Аналитики утверждают, что в целом от спиртного россиян гибнет примерно столько же, сколько суммарно в результате транспортных происшествий, убийств и самоубийств. Чаще всего от алкоголя умирают мужчины трудоспособного возраста.

Меньше всего людей умирает от алкоголя в Ингушетии: на 10 тыс. населения приходится ноль умерших. Коэффициент меньше единицы также наблюдается в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской и Самарской областях, а также в Приморском крае.

Другая статистика представлена у Всемирного общества здравоохранения, в неё входят показатели смертности от алкоголя в других странах. Так, по версии ВОЗ, в России в 2016 году от спиртного умерло 22% человек из общего числа ушедших из жизни. Выше этот показатель только в Молдавии, Литве и Белоруссии - от 24 до 26%.