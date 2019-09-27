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"Победа" сделала рейсы из Москвы в Горно-Алтайск круглогодичными

Новости
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Авиакомпания «Победа» продлила прямые рейсы из аэропорта Москвы в Горный Алтай. Полеты будут осуществляться в зимний период, сообщается на официальном сайте Республики Алтай.

Глава региона Олег Хорохордин подчеркнул, что руководство авиакомпании приняло решение сохранить два рейса в неделю. «Победа» будет летать из Горно-Алтайска в Москву по средам и субботам.

«Помимо этого, три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям – планирует выполнять авиакомпания S7. Таким образом, впервые в зимний период рейсы из Республики Алтай в Москву будут выполняться пять раз в неделю», – прокомментировал глава региона Олег Хорохордин.

Ранее рейсы в Москву завершались в конце сентября. Отмечается,  что сейчас в расписании авиакомпании «Победа» билеты по маршруту Горно-Алтайск – Москва в продаже до марта 2020 года. При этом в летний период следующего года ожидается ежедневный рейс лоукостера  в Москву.

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Кстати, продолжается расширение географии полетов и открытие рейсов на другие направления. Так, с 25 апреля 2020 года запускается рейс на Омск, по этому маршруту будут летать самолеты авиакомпании «ЮВТ АЭРО» на воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест. Ведется работа по запуску рейсов на Санкт-Петербург, Новокузнецк и Иркутск, а также внутриреспубликанские направления (Кош-Агач, Усть-Кокса).

Добавим, на данный момент из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург. Ведется работа по приданию аэропорту международного статуса, в 2020 году начинается расширение терминала.

Автор: Политсиб.ру

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