Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется с 15 июня

Новости 09.10.2019 10:51 212

Всего на 2020-2021 учебный год Алтайскому государственному техническому университету им.И.И. Ползунова выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом. Больше всего бюджетных мест на направлениях подготовки строительно-технологического факультета, энергетического факультета, факультета информационных технологий и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

«Для направления подготовки «Программная инженерия» установлен новый перечень вступительных испытаний: профильная математика, информатика и ИКТ, русский язык, – комментируют в приемной комиссии АлтГТУ. – Также значительно увеличены минимальные пороги ЕГЭ: по математике – не ниже 39 баллов (а для направлений подготовки, связанных с IT, – не ниже 45 баллов), по физике, химии, биологии, русскому языку – не ниже 40 баллов, по обществознанию – не ниже 44 баллов, по информатике и ИКТ – не ниже 42 баллов».

На большинство технических направлений подготовки набор вступительных испытаний остался прежним – это профильная математика, физика и русский язык. Для того чтобы поступить в институт экономики и управления АлтГТУ необходимо выбрать для сдачи ЕГЭ профильную математику, обществознание и русский язык.

На направления подготовки «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» требуются экзамены по профильной математике, химии и русскому языку.

А вот результаты экзаменов по профильной математике, биологии и русскому языку понадобятся при поступлении на направления подготовки «Продукты питания животного происхождения» и на один из профилей «Продукты питания из растительного сырья». Для поступления на творческие направления подготовки необходимы только два ЕГЭ (https://pk.altstu.ru/media/f/Perechen-vstupitelnyh-ispytanij_1.pdf), ещё два творческих вступительных испытания проводятся АлтГТУ.