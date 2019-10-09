В Алтайском крае второй месяц подряд фиксируют дефляцию

Новости 09.10.2019 7:40 1033

Алтайкрайстат опубликовал данные об инфляции за сентябрь. Цены на продукты, услуги и непродовольственные товары снизились на 0,1%. В августе аналогичный индикатор и вовсе составлял "минус" 0,2%. Сначала года инфляция таким образом опустилась до 2,5%.

За первый месяц осени продукты в регионе подешевели на 0,7%, услуги – на 0,2%. Подорожали только непродовольственные товары – на 0,4%.

Если рассматривать девять месяцев текущего года, то за период с января по сентябрь цены на продукты питания выросли на 1,5%, непродовольственные товары подорожали на 2,3%, а стоимость услуг выросла на 4,2%.

Алтайский край сумел «сбить» инфляцию в последний месяц лета Новости 10.09.2019 17:45 В регионе зафиксирована дефляция - 0,2% 1154

Отметим, в Новосибирской области в сентябре также зафиксирована дефляция, составившая 0,5% (с начала года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги равен 2,1%). А вот в Республике Алтай регистрируется инфляция на уровне 0,2%. Тем не менее с начала года ИПЦ здесь составляет символический 1%.

В целом по стране в сентябре наблюдается дефляция в размере 0,2% за месяц. С начала же года цены в России выросли на 2,22%, свидетельствуют данные статистики.