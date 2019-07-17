Глава Алтая встал на сторону уволенного тренера

Новости 09.10.2019 11:50 232

Новость о том, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай уволили тренера по самбо, вызвала общественный резонанс. Дело в том, что его сократили, та как он «без спросу у начальства» возил детей на соревнования на личном транспорте.

Как пишут «Новости Горного Алтая», речь идет о мастере спорта России по самбо Амаду Аратине, который работал в детско-юношеской спортивной школе. Всего у него занималось около 38 детей.

По данным районного управления образования, в мае текущего года у Амаду Аратина истек срок действия трудового договора, который не стали продлять из-за «неоднократных нарушений правил перевозки детей».

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«Педагог самовольно возил детей на соревнования без приказа директора на собственном транспорте, игнорирую замечания. Администрация была вынуждена принять такие меры», - прокомментировали ситуацию районные власти.

Главу региона Олега Хорохордина заинтересовала новость об увольнении тренера. Он написал в соцсети, что к этому вопросу следовало подойти более внимательно. По его мнению, в первую очередь следовало решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования.

«Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьезные перспективы развития», - отметил глава в своем Instagram. Он добавил, что должна быть обеспечена безопасность при транспортировке детей.

«Поручил министерству образования республики, администрации района внимательно вникнуть в этот вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение, и, если нужно, выделить дополнительные средства», — пообещал Олег Хорохордин.