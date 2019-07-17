Глава Алтая встал на сторону уволенного тренера

Новость о том, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай уволили тренера по самбо, вызвала общественный резонанс. Дело в том, что его сократили, та как он «без спросу у начальства» возил детей на соревнования на личном транспорте.
Как пишут «Новости Горного Алтая», речь идет о мастере спорта России по самбо Амаду Аратине, который работал в детско-юношеской спортивной школе. Всего у него занималось около 38 детей.
По данным районного управления образования, в мае текущего года у Амаду Аратина истек срок действия трудового договора, который не стали продлять из-за «неоднократных нарушений правил перевозки детей».
Почему бы не взять вектор на развитие школы?
«Педагог самовольно возил детей на соревнования без приказа директора на собственном транспорте, игнорирую замечания. Администрация была вынуждена принять такие меры», - прокомментировали ситуацию районные власти.
Главу региона Олега Хорохордина заинтересовала новость об увольнении тренера. Он написал в соцсети, что к этому вопросу следовало подойти более внимательно. По его мнению, в первую очередь следовало решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования.
«Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьезные перспективы развития», - отметил глава в своем Instagram. Он добавил, что должна быть обеспечена безопасность при транспортировке детей.
«Поручил министерству образования республики, администрации района внимательно вникнуть в этот вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение, и, если нужно, выделить дополнительные средства», — пообещал Олег Хорохордин.