Экс-сенатор от Алтайского края нашел новую работу в Москве?

Новости 09.10.2019 7:10 1351

Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин занял пост проректора по научной деятельности в Московском государственном университете пищевых производств. Об этом «Политсибру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На сайте вузе выложена информация о сотруднике Михаиле Щетинине. В самом образовательном учреждении пояснили, что договор с экс-сенатором действительно есть, однако о дате назначения оперативно ответить не смогли.

По контактному номеру телефона, указанном на сайте рядом с фамилией Щетинина, никто на звонок не ответил. В отличие от «коллег» из числа руководства МГУПП, у бывшего сенатора отсутствует пункт часов приема.

Получить оперативный комментарий у Михаила Щетинина на момент публикации не удалось.

Напомним, что ранее ходили слухи о назначении бывшего сенатора на пост главы постоянного представительства Алтайского края в Москве. Однако должность за собой сохранил Николай Борисенко.

Кроме того, известно, что Щетинин в настоящее время заведует кафедрой технологии продуктов питания в АлтГТУ.