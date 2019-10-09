Экс-сенатор от Алтайского края нашел новую работу в Москве?

Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин занял пост проректора по научной деятельности в Московском государственном университете пищевых производств. Об этом «Политсибру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На сайте вузе выложена информация о сотруднике Михаиле Щетинине. В самом образовательном учреждении пояснили, что договор с экс-сенатором действительно есть, однако о дате назначения оперативно ответить не смогли.
По контактному номеру телефона, указанном на сайте рядом с фамилией Щетинина, никто на звонок не ответил. В отличие от «коллег» из числа руководства МГУПП, у бывшего сенатора отсутствует пункт часов приема.
Получить оперативный комментарий у Михаила Щетинина на момент публикации не удалось.
Напомним, что ранее ходили слухи о назначении бывшего сенатора на пост главы постоянного представительства Алтайского края в Москве. Однако должность за собой сохранил Николай Борисенко.
Кроме того, известно, что Щетинин в настоящее время заведует кафедрой технологии продуктов питания в АлтГТУ.
Он награжден орденом Почета по Указу президента
Свал л из края и слава богу. Одним сказочником и бестолковым ж...лизом меньше и воздух стал чище. Но это не надолго, думаю, что его быстро раскусят и попрут в шею. Дай бог , чтобы побыстрее.