Алтайские специалисты рассказали, что происходит с рыбой из-за загрязнения водоемов

Новости 09.10.2019 9:05 323

В связи с вступлением в силу санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», необходимо выполнять требования по обследованию рыбы с целью выявления гельминтозов, в пресноводных водоёмах в соответствие с разделом VІІ «Мероприятия по профилактике гельминтозов, передающихся через рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продукты их переработки» пункта 7.2.

Исследования проводят в аккредитованных испытательных лабораториях, по 20 особей каждого вида промыслового размера дополнительных хозяев возбудителей биогельминтозов. При отрицательном результате, число исследуемых экземпляров рыб доводится до 40. Если отрицательный результат подтверждается, водоём считается благополучным. Рыба, выловленная в таких водоёмах, допускается на реализацию без ограничений.

При обнаружении в водоеме рыб, зараженных личинками биогельминтов, вся рыба данного вида и остальных видов, способных играть роль дополнительных хозяев биогельминтов, а также рыбная продукция подвергается обеззараживанию от личинок биогельминтов. Рыбная продукция из таких водоемов, не прошедшая обеззараживание, к реализации не допускается.

Обеззараживание рыбы и рыбной продукции осуществляется посредством замораживания, посола и тепловой обработки.

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