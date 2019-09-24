Красноярская полиция ожидает провокации в отношении губернатора

Новости 09.10.2019 8:45 466

Начальник ГУ МВД Красноярского края, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил губернатору Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо за подписью Речицкого, опубликованное Telegram-каналом Baza.

Подлинность документа подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края. Там сообщили, что Усс с просьбой о дополнительной охране в правоохранительные органы не обращался. В пресс-службе ГУ МВД Красноярского края корреспонденту «Политсибру» дали весьма путаное объяснение, сперва заявив, что сотрудники по собственной инициативе решили не комментировать данный вопрос, затем сообщили, что они этого не решали. В ответ на вопрос, запрещено ли им комментировать ситуацию вышестоящим начальством, ответили, что нет, не запрещено – просто пресс-служба не дает комментариев.

Речицкий в своем письме аргументирует свою рекомендацию тем, что полиция, изучив оперативную обстановку в регионе, считает возможной провокацию в отношении как самого губернатора, так и членов его семьи.

Недавно «Политсибру» разбирал документ опубликованный Генпрокуратурой РФ, в котором описывалось состояние преступности в России за январь-август текущего года. Согласно приведенным в нем данным, Красноярский край стал одним из трех регионов Сибирского федерального округа, в которых преступность выросла (на 0,4%).

На сайте ГУ МВД Красноярского края статистика за январь-июль текущего года показывает рост количества зарегистрированных преступлений на 0,3%, притом, все отдельные показатели, кроме смертности в ДТП, демонстрируют снижение, зачастую весьма существенное.

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Также, накануне «Интерфакс» передал, со ссылкой на информированный источник, что сотрудники ФСБ провели обыски в рабочем кабинете вице-мэра Красноярска по вопросам городского хозяйства, градостроительства и муниципального имущества Владислава Логинова. По информации агентства, обыски прошли в рамках оперативных действий по проверке деятельности группы должностных лиц, ранее подозреваемых в получении взяток. В пресс-службе администрации Красноярска сообщили, что сотрудники осмотрели кабинет, однако ничего не изъяли. Логинов после их ухода остался на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю выявили преступную группу, состоящую из должностных лиц администрации Красноярска, совершавших незаконные сделки с муниципальным имуществом. В частности, была арестована замначальника департамента муниципального имущества мэрии Ирина Тюрина. Следователи возбудили уголовные дела в отношении нее, а также директора коммерческой фирмы и жительницы Красноярска по подозрению во взяточничестве.