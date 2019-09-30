Дети из барнаульского поселка добираются в школу по опасной дороге через лес

Новости 08.10.2019 19:30 479

Дети, проживающие с родителями в барнаульском поселке Борзовая Заимка, вынуждены ходить в школу через лес. Чтобы организовать доставку детей из пригорода, необходим общественный транспорт. Об этом сообщает «МК на Алтае».

Дело в том, что дети из поселка Борзовая Заимка должны пройти три километра, чтобы попасть в школу. Короткий путь до учебного заведения идет через лес, где бегают стаи бездомных собак. Более того, в этом районе происходит обрушение берега Барнаулки, где дети могут попасть в беду из любопытства.

Ежедневно родителям приходится отвозить и забирать своих детей из школы, так как самостоятельно добираться ученикам крайне сложно.

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«Школа № 96 находится на улице Радужной. В нее ходят дети со всей Борзовки. Часть из них проживает на улицах, расстояние до школы от которых порядка трех километров. Путь не близкий, особенно для ребенка. Дети учатся в две смены, вторая закачивается в 4-5 часов. Основную часть учебного года в это время уже темно», – отметили родители.

В соцсетях интернет пользователи предлагают решить проблему с транспортом: «Всю жизнь ходили по лесу - и зимой, и летом. Дети кооперировались и ходили по 5-7 человек, все живы здоровы. Автобус сломался - беда, детей самим водить надо. Лучше бы с общественным транспортом в Борзовке ситуацию решили, вот это актуальнее».

Ранее в поселке был автобус, который возил детей до школы и обратно. Но он, к сожалению, не заезжал в старую часть Борзовой Заимки. Жители требовали исправить ситуацию, но им сказали, что там якобы слишком узкая дорога, и на ней не смогут разъехаться две машины. Причем год назад этот автобус сломался, жителям поселка дали новый, но и он оказался неисправным.

На данный мент родители переживают за своих детей, ведь скоро наступит зима. Поэтому жители поселка просят властей решить проблему.